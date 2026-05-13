Am Sonntag (17. Mai 2026) lädt der Oldtimerclub Weizklamm wieder zum großen Oldtimer-Treffen beim Interspar-Parkplatz in Weiz ein. Ab 9 Uhr fahren die ersten Fahrzeuge ein. Erwartet werden rund 800 Besucherinnen und Besucher und mehrere hundert Fahrzeuge, erzählt Josef Niederhold, Obmann des Veranstalter-Clubs.

Es gibt Speisen und Getränke sowie einen Glückshafen. Heuer neu? „Die BP-Tankstelle“, sagt Niederhold und schmunzelt. Ein Partyzelt samt Brötchen- und Prosecco-Bar sowie ein Wurlitzer sollen die Gäste unterhalten.

Außerdem werden ein paar Fahrzeuge aus dem Club gegen eine freiwillige Spende für Stadtrundfahrten zur Verfügung stehen. „Damit man ein Gefühl für die Oldtimer bekommt“, sagt Niederhold. Darunter etwa ein „Chevrolet Bel Air V8“ oder ein „Rolls-Royce“.

Gedenkfahrt geplant

Niederhold rückte im Vorjahr dem verstorbenen Obmann Erwin Piber nach. Wie auch im Vorjahr organisiert der Club (heuer am 30. Mai) eine interne Gedenkfahrt für Piber. Wer die Fahrzeuge bestaunen möchte: Abfahrt ist gegen 9 Uhr beim Gasthaus Allmer in Weiz. Danach geht es Richtung Anger und dann nach Gasen – in Pibers zweite Heimat und zu seinen guten Freunden: Den Stoakoglern.