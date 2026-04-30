Auf den Grill, fertig und los!

Die brandneue Ausgabe unseres Kulinarikmagazins „kostprobe – Mit Feuer und Flamme“ vereint die liebsten Grillrezepte der Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung in einem Magazin.

Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie aus Ihrer nächsten Grillerei ein echtes Highlight. Denn wer glaubt, dass auf den Rost nur Koteletts und Bratwürstel gehören, der irrt gewaltig. Längst hat die Vielfalt auch den Grill erobert. Auch Veggies kommen beim Grillen voll auf ihre Kosten und müssen sich nicht nur mit Beilagen und Knoblauchbrot begnügen. Da geht noch mehr!

Freuen Sie sich auf bunte Gemüse-Kreationen, internationale Grill-Highlights, raffinierte Salate, überraschende Beilagen und kreative Saucen sowie süße Versuchungen, die eines gemeinsam haben: Sie schmecken nach Sommer. Die Rezepte sind so abwechslungsreich wie inspirierend: vom spicy Karottensalat über Okonomiyaki bis hin zu echten Hinguckern wie Rote-Rüben-Fladenbrot. Und natürlich darf auch ein krönender Abschluss nicht fehlen: etwa gegrillte Ananas mit Kokoscreme.

Mehr Sommergenuss geht einfach nicht!