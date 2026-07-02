Erleben Sie das faszinierende Südafrika – von pulsierenden Metropolen bis hin zu unberührter Wildnis.

Highlights

Ankunft in Johannesburg und erste Erkundungen

Besuch von Pretoria mit seinen Sehenswürdigkeiten

Reise durch die malerische Provinz Mpumalanga

Fahrt entlang der Panoramaroute mit Naturwundern wie dem Blyde River Canyon

Safari im Kruger National Park mit Chance, die „Big Five“ zu sehen

Weiterreise entlang der Garden Route

Stopp im Tsitsikamma National Park

Sunset-Cruise in Knysna

Besuch von Oudtshoorn mit den Cango Caves und traditionellem Dinner

Aufenthalt in Cape Town mit Table Mountain und Kaphalbinsel

Abschluss in den Winelands rund um Stellenbosch und Franschhoek

Angebot

Inklusive Flug Wien-Istanbul-Johannesburg-Port Elizabeth-Kapstadt-Wien

Übernachtung mit Frühstück in 3–4* Hotels oder Lodges

3 x Abendessen

Ausflüge, Eintritte, Pirschfahrten etc. laut Programm

deutschsprachige Reiseleitung.

Termin & Preis:

Termine: 16. 11. bis 1. 12. 2026

Preis: 4950* Euro p. P. (EZZ: 750 Euro)

* Kalkulationsstand März 2026. Bei Erhöhungen um mehr als 8 % des Reisepreises aufgrund geänderter Treibstoffkosten, kostenfreie Stornierung innerhalb bestimmter Frist möglich. Exklusive Gebühren.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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