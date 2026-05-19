Wenn auch neben dem jüngsten Zuhause von „Manufactum“ noch ein grünes Pickerl klebt – der künftige Standort in Graz wurde auf der Homepage bereits in die Reihe der 17 anderen Standorte aufgenommen. Zumal es nicht mehr lange dauert, wie eben auf diesem Pickerl zu lesen ist: „Neu in Graz ab 27. März“. Ja, Manufactum zieht in die steirische Landeshauptstadt und eröffnet als „Untermieter“ von Kastner&Öhler einen eigenen Shop. Erst den zweiten in Österreich neben jenem in Wien – alle anderen befinden sich in Deutschland.

„Seit fast 40 Jahren bieten wir Ihnen mit unseren Produkten einen Gegenentwurf zur Wegwerfmentalität an“: So beschreibt das Unternehmen, das als „Warenhaus der guten Dinge“ bekannt ist, seine Tätigkeit und seine Produktpalette. Letztere reicht von Mode über Geschirr und Küchengeräte bis zu Gartenscheren, Fahrradzubehör und Plüschtieren.

Der Shop in Wien am Hof © Manufactum

„Hat sich nicht mehr gerechnet“

Apropos Kinderspielzeug: In Graz übernimmt Manufactum die früheren „Home“-Flächen von K&Ö in der Murgasse, die ja intern umgesiedelt wurden – nachdem man sich beim Traditionskaufhaus im Jahr 2023 schweren Herzens dazu entschieden hatte, die Spielwarenabteilung zu schließen. „So leid es uns tut, dieser Bereich, den wir ja nur an unserem Grazer Standort anbieten, hat natürlich eine Wertschätzung bei vielen Kunden erfahren. Das ist uns bewusst. Aber es hat sich leider schlicht und einfach nicht mehr gerechnet“, hatte Kastner-Vorstand Martin Wäg der Kleinen Zeitung erklärt.

Kastner&Öhler-Vorstand Martin Wäg © KLZ/Jürgen Fuchs

Seither gaben die früheren Home-Flächen wiederholt temporären Auftritten einen Unterschlupf, etwa einer Pop-up-Galerie und einer Ausstellung von beeindruckenden Weltraumfotos. Dass nun aber mit Manufactum ein fixer Mieter für neues Leben in der Grazer Murgasse sorgt, freut Wäg: „Als ,Warenhaus der guten Dinge‘ passt es wunderbar zu uns. Mit einem Shop, der einzigartig in der Steiermark ist.“