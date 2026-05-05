Im Hotel Raffel genießen Sie stilvollen 4-Sterne-Komfort und ausgezeichnete Kulinarik. Freuen Sie sich auf moderne Doppelzimmer und lassen Sie sich im hauseigenen Restaurant und Bistro mit mehrfach von Falstaff prämierten Kreationen verwöhnen.
Auch rund um das Hotel gibt es viel zu entdecken: Erkunden Sie das charmante Südburgenland auf bestens ausgebauten Radrouten oder gönnen Sie sich eine Auszeit im nahegelegenen Schaffelbad. Für noch mehr Entspannung erreichen Sie das Thermenresort Loipersdorf in nur sieben Kilometern.
Das Angebot
- 2 oder 3 Nächte im Doppelzimmer inklusive Schlemmer-Frühstück
- Einmal knuspriges Backhendl mit Salat oder eine vegetarische Alternative
- Einmal Leih-Mountainbike inklusive Radkarte
- 2 Stunden exklusive Nutzung von Sauna und Dampfbad
- 15 % Ermäßigung auf Thermentickets des Thermenresorts Loipersdorf
- 10 % Ermäßigung im Vossen Outlet
Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.
Hotel Raffel
Hauptplatz 6, 8380 Jennersdorf
Tel: 03329 46622
Email: hotel@raffel.at
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