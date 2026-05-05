Im Hotel Raffel genießen Sie stilvollen 4-Sterne-Komfort und ausgezeichnete Kulinarik. Freuen Sie sich auf moderne Doppelzimmer und lassen Sie sich im hauseigenen Restaurant und Bistro mit mehrfach von Falstaff prämierten Kreationen verwöhnen.

Auch rund um das Hotel gibt es viel zu entdecken: Erkunden Sie das charmante Südburgenland auf bestens ausgebauten Radrouten oder gönnen Sie sich eine Auszeit im nahegelegenen Schaffelbad. Für noch mehr Entspannung erreichen Sie das Thermenresort Loipersdorf in nur sieben Kilometern.

Das Angebot

2 oder 3 Nächte im Doppelzimmer inklusive Schlemmer-Frühstück

Einmal knuspriges Backhendl mit Salat oder eine vegetarische Alternative

Einmal Leih-Mountainbike inklusive Radkarte

2 Stunden exklusive Nutzung von Sauna und Dampfbad

15 % Ermäßigung auf Thermentickets des Thermenresorts Loipersdorf

10 % Ermäßigung im Vossen Outlet

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Hotel Raffel

Hauptplatz 6, 8380 Jennersdorf

Tel: 03329 46622

Email: hotel@raffel.at