Lasagne Rezept: Klassisch und einfach

Dauer: 1 Stunde, Menge: 8 Portionen

In freundlicher Zusammenarbeit mit Recheis.

Zutaten für die Bolognese:

2-3 große Zwiebeln

3-4 Knoblauchzehen

400 g Karotten

300 g Stangensellerie

4 Zweige Kräuter (Basilikum & Petersilie gemischt)

4 EL Olivenöl

500 g Rinderfaschiertes

800 g stückige Tomaten

400 ml passierte Tomaten

2 TL getrockneter Oregano

Salz & Pfeffer

Zutaten für die Béchamel-Sauce:

40 g Butter

40 g Mehl

750 ml kalte Gemüsesuppe

250 ml kalte Milch

Pfeffer & Muskatnuss

Zutaten für die Lasagne:

2 Pkg. Recheis Lasagne Gewellte Teigblätter {entspricht 500 g}

125 g Mozzarella

75 g geriebener Parmesan

Zubereitung:

Für die Bolognese die Zwiebeln und die Knoblauchzehen schälen und feinhacken. Die Karotten und den Sellerie waschen, putzen und kleinwürfeln. Die Kräuter waschen, trocknen und feinhacken. Olivenöl in einer großen Pfanne oder einem Topf erhitzen, das Rindsfaschierte darin einige Minuten unter Rühren anbraten, dabei größere Stücke mit einem Kochlöffel zerkleinern. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel hinzugeben und für rund zwei Minuten anrösten. Die Karotten und den Sellerie hinzugeben und alles mit stückigen und passierten Tomaten ablöschen. Getrockneten Oregano hinzugeben und die Sauce mit geschlossenem Deckel auf niedriger Hitze für rund eine Stunde köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Béchamel-Sauce die Butter in einem Topf zerlassen, das Mehl mit einem Schneebesen einrühren und auf niedriger Hitze kurz unter Rühren anschwitzen. Die kalte Gemüsesuppe und kalte Milch unter ständigem Rühren hinzugeben und alles zum Kochen bringen. Mit Pfeffer und Muskatnuss abschmecken, kurz köcheln lassen und vom Herd nehmen. Etwas Béchamel-Sauce in einer Auflaufform verteilen, mit einer Schicht Lasagneblättern belegen und mit einer Schicht Bolognese-Sauce bedecken. Den Vorgang wiederholen: Lasagneblätter, Béchamel- und Bolognese-Sauce verteilen, bis alles aufgebraucht ist. Die Lasagne mit reichlich Mozzarella und Parmesan belegen bzw. bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für rund 40-50 Minuten knusprig backen.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.