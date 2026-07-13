Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 15. September 2025
Cremige Polenta mit Steinpilzen
Zutaten für 4 Personen.
- 20 dag Polentagrieß
- 6 dl Milch
- 4 dl Gemüsesuppe
- 4 Rosmarinzweige
- 3/4 kg Steinpilze oder gemischte Pilze
- 1/4 kg Kirschparadeiser
- Olivenöl
- Butter
- 2 Knoblauchzehen
- 5 dag Parmesan
- 2 bis 3 EL Sauerrahm bzw. Mascarpone
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Milch und Gemüsesuppe aufkochen, den Polentagrieß unter Rühren einrieseln lassen, die Hitze reduzieren und die Polenta etwa 20 Minuten kochen lassen. Salzen und pfeffern. Immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt. Wenn nötig, noch etwas Milch oder Suppe dazugießen. Die Polenta sollte eine cremige Konsistenz haben.
- Den Parmesan reiben. Mascarpone oder Sauerrahm mit 1 EL Butter unter die Polenta rühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss nochmals abschmecken.
- Während die Polenta kocht, die Pilze in Scheiben schneiden. Olivenöl mit Rosmarin in einer Pfanne erhitzen und die Pilze darin goldbraun braten. Salzen und pfeffern.
- Die Paradeiser halbieren. In Olivenöl mit den halbierten Knoblauchzehen andünsten. Mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen. So lange garen, bis der Zucker leicht karamellisiert. Immer wieder schwenken.
- Die Polenta auf tiefe Teller verteilen. Pilze und Paradeiser auf der Polenta anrichten.