Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 10. September 2025.

Chutney aus Holunderbeeren

Zutaten für 4 Personen:

  • 1/2 kg Holunderbeeren
  • 5 dag Ingwer
  • 1/2 kg säuerliche Äpfel
  • 2 EL Rapsöl
  • 1/4 kg Schalotten
  • 2 TL Senfkörner
  • 1/8 l Apfelessig
  • Chiliflocken, Salz
  • 1 Zimtstange
  • 1/4 kg Gelierzucker (2:1)

Zubereitung:

  1. Holunderbeeren von den Stielen abstreifen. Mit 5 EL Wasser in einen Topf geben und einmal aufkochen. Zugedeckt zehn Minuten stehen lassen. Durch ein Sieb gießen und einen Viertelliter Saft abmessen.
  2. Schalotten je nach Größe halbieren bzw. vierteln. Ingwer reiben.
  3. Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen, Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.
  4. Die Senfkörner in einem Mörser fein zerreiben.
  5. Öl in einem Topf erhitzen. Die Schalotten darin bei wenig Hitze goldgelb dünsten. Apfelwürfel und Ingwer untermengen, mit Hollersaft ablöschen.
  6. Zimtstange, gemahlene Senfkörner, Apfelessig, 1 Prise Salz, Gelierzucker und Chiliflocken nach Geschmack untermengen.
  7. Bei milder Hitze aufkochen und drei Minuten sprudelnd kochen lassen. Zimtstange entfernen und das Chutney sofort in Twist-off-Gläser füllen. Verschließen. 
    Tipp: Anstelle von Äpfeln können auch Birnen genommen werden.