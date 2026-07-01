Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 10. September 2025.
Chutney aus Holunderbeeren
Zutaten für 4 Personen:
- 1/2 kg Holunderbeeren
- 5 dag Ingwer
- 1/2 kg säuerliche Äpfel
- 2 EL Rapsöl
- 1/4 kg Schalotten
- 2 TL Senfkörner
- 1/8 l Apfelessig
- Chiliflocken, Salz
- 1 Zimtstange
- 1/4 kg Gelierzucker (2:1)
Zubereitung:
- Holunderbeeren von den Stielen abstreifen. Mit 5 EL Wasser in einen Topf geben und einmal aufkochen. Zugedeckt zehn Minuten stehen lassen. Durch ein Sieb gießen und einen Viertelliter Saft abmessen.
- Schalotten je nach Größe halbieren bzw. vierteln. Ingwer reiben.
- Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen, Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.
- Die Senfkörner in einem Mörser fein zerreiben.
- Öl in einem Topf erhitzen. Die Schalotten darin bei wenig Hitze goldgelb dünsten. Apfelwürfel und Ingwer untermengen, mit Hollersaft ablöschen.
- Zimtstange, gemahlene Senfkörner, Apfelessig, 1 Prise Salz, Gelierzucker und Chiliflocken nach Geschmack untermengen.
- Bei milder Hitze aufkochen und drei Minuten sprudelnd kochen lassen. Zimtstange entfernen und das Chutney sofort in Twist-off-Gläser füllen. Verschließen.
Tipp: Anstelle von Äpfeln können auch Birnen genommen werden.