Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 11. August 2025.
Gemüsesalat
Zutaten für 4 Personen.
- 35 dag rote Paprikaschoten
- 35 dag gelbe Paprikaschoten
- 1/2 kg Fleischparadeiser
- Basilikum
- 40 dag schlanke Zucchini
- Olivenöl
- 1/4 kg schlanke Melanzani
- 5 Knoblauchzehen
- 2 rote Zwiebeln
- Balsamessig
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Paprikaschoten halbieren und entkernen. In Rauten oder Quadrate schneiden. Schoten mit „fester“ Haut zuvor schälen. Die Paradeiser schälen, vierteln, dabei die Kerne entfernen. Den Saft auffangen. Die Zucchini in Scheiben schneiden. Auf Küchenpapier legen, salzen und nach zehn Minuten trocken tupfen.
- Die Melanzani zuerst der Länge nach halbieren bzw. vierteln, dann in Scheiben schneiden. Ebenfalls salzen und nach zehn Minuten trocken tupfen. Den Knoblauch in Scheiben, die Zwiebeln in dünne Spalten schneiden.
- Das Gemüse in eine Schüssel geben, Öl darüberträufeln, vermengen, salzen und pfeffern.
- Eine Saftpfanne im 200 Grad heißen Backrohr erhitzen. Das Gemüse darauf verteilen und eine halbe Stunde garen. Immer wieder wenden und mit dem aufgefangenen Paradeissaft beträufeln.
- In eine Schüssel geben. Mit klein geschnittenem Basilikum, Balsamessig und eventuell Olivenöl abmachen. Lauwarm als Beilage zu gegrilltem Fleisch reichen.