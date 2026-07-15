Vegane Vanille Himbeer Cheesecake Tarte

Dauer: 1 Stunde (ohne Kühlzeit), Menge: 1 Tarte mit 24 cm Durchmesser

Zutaten für den Mürbteig:

125 g vegane, kalte Butter

250 g Weizenvollkornmehl

50 g geriebene Mandeln

Reichlich Kotányi Karamell Vanille

5 EL eiskaltes Wasser

2 EL veganes Schlagobers

Zutaten für die Füllung:

500 ml pflanzliche Milch

1 Pkg. Vanillepuddingpulver

Reichlich Kotányi Karamell Vanille

125 g veganes Schlagobers

2 Pkg. Sahnesteif

Zutaten für das Topping:

150 g frische Himbeeren

3 EL Pistazien

Zubereitung:

Für den Mürbteig die kalte Butter würfeln und mit den restlichen Zutaten in der Küchenmaschine oder mit den Händen zügig zu einem glatten Mürbteig verkneten. Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie eingewickelt für rund 30 bis 60 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig in eine Tarteform legen, am Boden und am Rand festdrücken und „blindbacken“: Dafür den Teig mit trockenen Hülsenfrüchten beschweren und im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für 40 bis 45 Minuten backen. Die Hülsenfrüchte entfernen und den Boden vollständig auskühlen lassen. Für die Füllung den Vanillepudding mit der Milch laut Packungsanleitung zubereiten. Schlagobers mit Sahnesteif steif schlagen. Schlagobers unter den Vanillepudding heben und mit Karamell Vanille süßen. Die Füllung auf den ausgekühlten Teig geben und mit Himbeeren, Pistazien und Peasy Pops garnieren. Bis zum Servieren im Kühlschrank kaltstellen.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.