Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 19. Mai 2025

Hollerblütensirup

Zutaten für eine kleine Portion.

  • 10 Holunderblüten
  • 1 Biozitrone
  • 30 dag Zucker

Zubereitung.

  1. Die Zitrone waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Mit 3 dl Wasser und Zucker aufkochen. Kochen lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
  2. Die Holunderblüten von den Stielen zupfen und in ein schmales, hohes Gefäß geben. Mit dem kochenden Sirup übergießen. Die Zitronenscheiben ebenfalls dazugeben.
  3. Zugedeckt an einem kühlen Ort zwei Tage durchziehen lassen. Durch einen Filter gießen und in eine Flasche füllen.

Zutaten für eine größere Menge.

  • 50 Holunderblütendolden
  • 4 kg Zucker
  • 2 l Wasser
  • 4 Bioorangen
  • 2 Biozitronen
  • 5 dag Zitronensäure

Zubereitung.

  1. Wasser und Zucker kochen, bis der Sirup klar ist.
  2. Orangen und Zitronen wie oben beschrieben vorbereiten, mit dem Sirup aufkochen.
  3. In etwas Sirup die Zitronensäure auflösen. (Zitronensäure macht den Sirup haltbarer.)
  4. Die Holunderblüten von den Stielen zupfen und in ein großes Gefäß geben. Sirup und Zitronensäure darübergießen. Zugedeckt vier Tage stehen lassen. Abseihen und in Flaschen füllen.