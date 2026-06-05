Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 19. Mai 2025
Hollerblütensirup
Zutaten für eine kleine Portion.
- 10 Holunderblüten
- 1 Biozitrone
- 30 dag Zucker
Zubereitung.
- Die Zitrone waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Mit 3 dl Wasser und Zucker aufkochen. Kochen lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
- Die Holunderblüten von den Stielen zupfen und in ein schmales, hohes Gefäß geben. Mit dem kochenden Sirup übergießen. Die Zitronenscheiben ebenfalls dazugeben.
- Zugedeckt an einem kühlen Ort zwei Tage durchziehen lassen. Durch einen Filter gießen und in eine Flasche füllen.
Zutaten für eine größere Menge.
- 50 Holunderblütendolden
- 4 kg Zucker
- 2 l Wasser
- 4 Bioorangen
- 2 Biozitronen
- 5 dag Zitronensäure
Zubereitung.
- Wasser und Zucker kochen, bis der Sirup klar ist.
- Orangen und Zitronen wie oben beschrieben vorbereiten, mit dem Sirup aufkochen.
- In etwas Sirup die Zitronensäure auflösen. (Zitronensäure macht den Sirup haltbarer.)
- Die Holunderblüten von den Stielen zupfen und in ein großes Gefäß geben. Sirup und Zitronensäure darübergießen. Zugedeckt vier Tage stehen lassen. Abseihen und in Flaschen füllen.