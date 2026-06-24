Dagobert-Rezepte, gelesen in der Kleinen Zeitung am 26. April 2025.

Limettensorbet

Zutaten:

1 dl Limonensaft

2 dl Weißwein

10 dag Zucker

1 dl Wasser

1 Eiklar

1 Blatt Gelatine

Zubereitung:

Zuerst einen Läuterzucker zubereiten. Dazu 10 dag Zucker und 1 dl Wasser einige Minuten kochen und dann auskühlen lassen. 1 dl abmessen, den Rest kann man etliche Tage im Kühlschrank aufbewahren. Die Gelatine einweichen, ausdrücken und in einem kleinen Topf leicht erwärmen. Limonensaft, Weißwein, Eiklar, Läuterzucker und Gelatine in einem Mixer gut vermengen. Anschließend in der Eismaschine zu Eis verarbeiten.

Rhabarbersorbet

Zutaten:

1/2 kg Rhabarber

10 dag

Zucker

1 dl Weißburgunder

20 dag Orangen

Zubereitung:

Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden. Die Orange wie einen Apfel schälen, dabei die weiße Innenhaut mitentfernen. Die Orangenfilets zwischen den Trennwänden herausschneiden. Dabei wenn nötig entkernen. Rhabarber, Zucker, Wein und Orangenfilets zehn Minuten kochen lassen. Mit dem Schneidstab des Handmixers pürieren. Kalt stellen. In der Eismaschine gefrieren lassen.