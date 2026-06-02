Apfeltorte

Zutaten für den Teig:

  • 30 dag Mehl
  • 20 dag Butter
  • 12,5 dag Zucker
  • 1 Ei

Für die Füllung:

  • 8 große Äpfel
  • Zitronensaft
  • Zucker, Zimt
  • 2 bis 3 EL Rumrosinen
  • 10 dag Biskuit- bzw. Zwiebackbrösel
  • 1 Dotter

Zubereitung:

  1. Aus Mehl, klein geschnittener Butter, Zucker und Ei rasch einen Mürbteig kneten. Zugedeckt eine Stunde kalt stellen.
  2. Die Äpfel schälen, vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Apfelviertel in feine Scheiben hobeln. Mit Zitronensaft beträufeln, Zucker und Zimt darüberstreuen. Rumrosinen untermengen.
  3. Zwei Drittel vom Teig dünn ausrollen. Boden und Rand einer Springform (24 cm) damit auslegen. Den Teigboden mit Bröseln bestreuen.
  4. Apfelscheiben und restliche Brösel Schicht für Schicht in die Springform füllen.
  5. Den restlichen Teig ausrollen und als Deckel auf den Kuchen legen. Mehrmals mit einer Gabel einstechen.
  6. Den Kuchen ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine Stunde backen. 20 Minuten vor Ende der Backzeit die Oberfläche des Kuchens mit einem verschlagenen Dotter bestreichen.
  7. Den Kuchen in der Form auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Staubzucker bestreuen.