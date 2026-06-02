Apfeltorte
Zutaten für den Teig:
- 30 dag Mehl
- 20 dag Butter
- 12,5 dag Zucker
- 1 Ei
Für die Füllung:
- 8 große Äpfel
- Zitronensaft
- Zucker, Zimt
- 2 bis 3 EL Rumrosinen
- 10 dag Biskuit- bzw. Zwiebackbrösel
- 1 Dotter
Zubereitung:
- Aus Mehl, klein geschnittener Butter, Zucker und Ei rasch einen Mürbteig kneten. Zugedeckt eine Stunde kalt stellen.
- Die Äpfel schälen, vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Apfelviertel in feine Scheiben hobeln. Mit Zitronensaft beträufeln, Zucker und Zimt darüberstreuen. Rumrosinen untermengen.
- Zwei Drittel vom Teig dünn ausrollen. Boden und Rand einer Springform (24 cm) damit auslegen. Den Teigboden mit Bröseln bestreuen.
- Apfelscheiben und restliche Brösel Schicht für Schicht in die Springform füllen.
- Den restlichen Teig ausrollen und als Deckel auf den Kuchen legen. Mehrmals mit einer Gabel einstechen.
- Den Kuchen ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine Stunde backen. 20 Minuten vor Ende der Backzeit die Oberfläche des Kuchens mit einem verschlagenen Dotter bestreichen.
- Den Kuchen in der Form auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Staubzucker bestreuen.