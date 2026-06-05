Spinatknödel
Zutaten für 3 bis 4 Personen.
- 20 dag Semmeln
- 1/8 l Milch
- 2 Eier
- Mehl
- Butter
- 1 Schalotte
- 1 Knoblauchzehe
- 30 dag Spinat
- würziger Almkäse
- Semmelbrösel
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Den Spinat tropfnass in einen Topf geben und zugedeckt bei Mittelhitze zusammenfallen lassen. Mit kaltem Wasser abschrecken. Gut ausdrücken und fein hacken.
- Die Semmeln in kleine Würfel schneiden. Schalotte und Knoblauch fein würfeln und in Butter andünsten. Mit den Semmelwürfeln vermengen.
- Die Milch erwärmen, mit den Eiern verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Über die Semmelwürfel gießen. Zugedeckt zehn Minuten rasten lassen. Nun noch den Spinat untermengen und Mehl locker einarbeiten. Falls die Masse zu feucht ist, noch 1 bis 2 EL Semmelbrösel untermengen.
- Mit nassen Händen aus der Masse sechs bis acht Knödel formen und in kochendes Salzwasser legen. Die Hitze reduzieren und 12 bis 15 Minuten ziehen lassen.
- Reichlich Butter so lange erhitzen, bis sie nussig duftet. Die Knödel auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit Nussbutter beträufeln und Almkäse darüberhobeln.