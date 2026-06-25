Krapferln mit Zwetschkenragout

Als Hauptspeise für vier, als Dessert für acht Personen.

Zutaten.

  • 1/8 kg Mehl
  • 1/4 l Milch
  • 1 EL Zucker
  • 5 dag Butter
  • 3 Eier
  • 1 Prise Salz
  • 1 TL Backpulver
  • Butterschmalz
  • Staubzucker

Ragout.

  • 3/4 kg Zwetschken
  • 1 Zimtstange
  • 2 dl Holunderbeerensaft ohne Zucker
  • Zitronensaft
  • 2 Gewürznelken
  • Zucker
  • 1 bis 2 TL Speisestärke

Zubereitung.

  1. Zwetschken entkernen und in Spalten schneiden. Mit etwas Zitronensaft beträufeln.
  2. Je nach Süße der Zwetschken 3 bis 5 EL Zucker karamellisieren. Mit Holundersaft ablöschen. Kochen lassen, bis sich das Karamell gelöst hat. Zwetschken, Zimtstange und Gewürznelken dazugeben. Fünf Minuten kochen lassen. Mit in Wasser aufgelöster Speisestärke binden.
  3. Für die Krapfen Mehl und Backpulver versieben. Milch, Salz, Zucker und Butter aufkochen. Hitze reduzieren und die Mehlmischung untermengen. So lange rühren, bis sich am Topfboden ein weißer Belag bildet.
  4. In eine Rührschüssel umfüllen und die Eier nach und nach untermengen, bis der Teig glatt ist.
  5. Mit zwei Kaffeelöffeln kleine Nocken abstechen und im heißen Butterschmalz schwimmend goldbraun backen. Mit Staubzucker bestreuen und mit Zwetschkenragout servieren.