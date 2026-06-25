Krapferln mit Zwetschkenragout
Als Hauptspeise für vier, als Dessert für acht Personen.
Zutaten.
- 1/8 kg Mehl
- 1/4 l Milch
- 1 EL Zucker
- 5 dag Butter
- 3 Eier
- 1 Prise Salz
- 1 TL Backpulver
- Butterschmalz
- Staubzucker
Ragout.
- 3/4 kg Zwetschken
- 1 Zimtstange
- 2 dl Holunderbeerensaft ohne Zucker
- Zitronensaft
- 2 Gewürznelken
- Zucker
- 1 bis 2 TL Speisestärke
Zubereitung.
- Zwetschken entkernen und in Spalten schneiden. Mit etwas Zitronensaft beträufeln.
- Je nach Süße der Zwetschken 3 bis 5 EL Zucker karamellisieren. Mit Holundersaft ablöschen. Kochen lassen, bis sich das Karamell gelöst hat. Zwetschken, Zimtstange und Gewürznelken dazugeben. Fünf Minuten kochen lassen. Mit in Wasser aufgelöster Speisestärke binden.
- Für die Krapfen Mehl und Backpulver versieben. Milch, Salz, Zucker und Butter aufkochen. Hitze reduzieren und die Mehlmischung untermengen. So lange rühren, bis sich am Topfboden ein weißer Belag bildet.
- In eine Rührschüssel umfüllen und die Eier nach und nach untermengen, bis der Teig glatt ist.
- Mit zwei Kaffeelöffeln kleine Nocken abstechen und im heißen Butterschmalz schwimmend goldbraun backen. Mit Staubzucker bestreuen und mit Zwetschkenragout servieren.