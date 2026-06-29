Dauer: 10 Minuten (ohne Kühlzeit), Menge: 6 Eispops

Zutaten für die Eiscreme:

250 g Schlagobers

100 g Mascarpone

60 g Haselnuss-Kakao-Creme

Für die Eispops:

100 g Haselnuss-Kakao-Creme

Für das Topping:

50 g Haselnuss-Kakao-Creme

3 EL gehackte Nüsse

Zubereitung:

Für die Eiscreme Schlagobers, Mascarpone und die Haselnuss-Kakao-Creme im Blender zu einer dicken, glatten Masse vermengen. In sechs Eispopsformen schichtweise Eiscreme und Haselnuss-Kakao-Creme füllen.

Die Eispops für fünf Stunden oder über Nacht einfrieren.

Für das Topping die Haselnuss-Kakao-Creme leicht erwärmen, damit sie flüssiger wird. Die Eispops vor dem Servieren in die Creme tunken und mit gehackten Nüssen verzieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.