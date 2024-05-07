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Miami (Florida)
Bruins lassen Panthers zum Auftakt keine Chance
Die Boston Bruins haben im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL am Montagabend den Auftakt ihrer Zweitrunden-Serie gegen die Florida Panthers klar mit 5:1 gewonnen und sich etwas für die Schmach aus dem vergangenen Jahr revanchiert. Damals hatten die Panthers die haushoch favorisierten Bruins schon in der ersten Runde aus dem Bewerb um den Stanley Cup geworfen. Auch das zweite Match der "best of seven"-Serie geht in Florida in Szene.