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New York
Brunson führt Knicks zu Auftaktsieg, Denver verliert erneut
Die New York Knicks haben in der zweiten Runde der NBA-Play-offs den Auftakt gegen die Indiana Pacers gewonnen - nicht zuletzt dank einer neuerlich starken Leistung von Jalen Brunson. Beim 121:117-Heimsieg im Madison Square Garden kam der 27-Jährige auf 43 Punkte und übertraf damit bereits in der vierten Play-off-Partie in Serie die 40er-Marke. Spiel zwei der "best of seven"-Serie im Halbfinale der Eastern Conference steigt am Mittwochabend (Ortszeit) wieder in New York.