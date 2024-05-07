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Peking
Tote und Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in China
Bei einer Attacke in einem Krankenhaus im Südwesten Chinas sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Wie die Polizei im Kreis Zhenxiong am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mitteilte, griff ein Mann wenige Stunden zuvor die Leute in der Klinik mit einem Messer an. Zwei Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt. Der Mann stammte den Angaben zufolge aus einem Dorf in dem Kreis, der im Norden der Provinz Yunnan liegt.