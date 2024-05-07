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Wien
Weltpremiere in Wien von Porträt eines KZ-Überlebenden
Stanisław Zalewski entspricht nicht dem Klischee des klassischen KZ-Überlebenden. Er ist kein Jude, sondern wurde als Mitglied einer Widerstandsgruppe inhaftiert und spricht auch Tabuthemen aus dem Lageralltag an. Seine Mahnungen verpackt der 98-Jährige in Humor. Nicht als Opfer sieht er sich, sondern als Auserwählten, wie er im Film "Botschafter des Erinnerns" erzählt. Der Dokumentarfilm der polnischen Regisseurin Magdalena Żelasko feiert am Dienstag in Wien Weltpremiere.