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St. Pölten
"Tipping Time": Konferenz in St. Pölten zu Klimafragen
Eine Begegnung von Wissenschaft, Kunst und Aktivismus bietet ab Donnerstag die "Klimakonferenz der Zivilgesellschaft" in St. Pölten. Unter dem Titel "Tipping Time" wird der Sonnenpark im Rahmen der Tangente St. Pölten zum öffentlichen Verhandlungsort rund um Fragen und Lösungen zur Klimakrise. In Kooperation mit Globart und Solektiv lädt man u.a. zu Vorträgen des Soziologen Nikolaj Schultz, der Physikerin und Klimaforscherin Friederike Otto und dem Autor Daniel Schreiber.