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Kapstadt
Bauarbeiter in Südafrika bei Gebäudeeinsturz getötet
Beim Einsturz eines fünfstöckigen Rohbaus in Südafrika sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verschüttet worden. 22 Bauarbeiter konnten nach Angaben der Stadtverwaltung von George im Süden des Landes bis Dienstagnachmittag lebend aus den Trümmern gerettet werden, 47 weitere wurden vermisst. Die Rettungskräfte hatten nach eigenen Angaben Kontakt zu elf Verschütteten.