Dauer: 25 Minuten, Menge: 4 Portionen
Zutaten:
- 250 g Buchweizenreis
- 500 ml Gemüsesuppe
- 2 rote Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 100 g Cocktail-Tomaten
- 2–3 mittelgroße Tomaten
- 1 Paprika (rot/gelb)
- 200 g Ziegenkäse
- 1 TL Salz
Für das Kräuter-Dressing:
- 8 EL Walnuss-/Leinöl
- 6 EL Apfelessig
- Saft einer halben Bio-Zitrone
- Etwas milder Senf
- Kräutersalz & Pfeffer
Zubereitung.
Den Hadn in der doppelten Menge Gemüsesuppe aufkochen, zehn Minuten bei mittlerer Hitze mit geschlossenem Deckel köcheln lassen, anschließend abgießen und kurz nachziehen lassen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Tomaten und Paprika waschen, putzen und kleinschneiden. Den Ziegenkäse zerbröseln. Den Hadn mit Gemüse, Ziegenkäse und Salz vermengen. Für das Dressing alle Zutaten mit dem Stabmixer schaumig mixen. Den Hadn-Salat mit dem Dressing marinieren.
Zur Person
Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.
Weitere Rezepte finden Sie auf cookingcatrin.at