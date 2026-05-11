Dauer: 25 Minuten, Menge: 4 Portionen

Zutaten:

250 g Buchweizenreis

500 ml Gemüsesuppe

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

100 g Cocktail-Tomaten

2–3 mittelgroße Tomaten

1 Paprika (rot/gelb)

200 g Ziegenkäse

1 TL Salz

Für das Kräuter-Dressing:

8 EL Walnuss-/Leinöl

6 EL Apfelessig

Saft einer halben Bio-Zitrone

Etwas milder Senf

Kräutersalz & Pfeffer

Zubereitung.

Den Hadn in der doppelten Menge Gemüsesuppe aufkochen, zehn Minuten bei mittlerer Hitze mit geschlossenem Deckel köcheln lassen, anschließend abgießen und kurz nachziehen lassen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Tomaten und Paprika waschen, putzen und kleinschneiden. Den Ziegenkäse zerbröseln. Den Hadn mit Gemüse, Ziegenkäse und Salz vermengen. Für das Dressing alle Zutaten mit dem Stabmixer schaumig mixen. Den Hadn-Salat mit dem Dressing marinieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.