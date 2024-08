„So eine Lösung ist ein Wunschdenken“

Interview. Die Überwachung von WhatsApp und Co ist hierzulande, wieder einmal, in aller Munde. Aber warum ist es überhaupt so komplex, an die Nachrichten von Gefährdern zu gelangen? Ein technischer Rundumblick mit der renommierten Kryptografin Maria Eichlseder.