Nach den schwierigen Jahren 2020 und 2021 ging es im Laufsport im Bezirk heuer wieder aufwärts. "2020 hatten wir gar kein Rennen, 2021 haben wir erst im Juni begonnen und nur fünf Läufe durchgeführt, da war der Zuspruch aber nicht so groß wie üblich“, fasst Gottfried Hadler, Leiter des Weizer Bezirkslaufcups bei der Siegerehrung im Garten der Generationen in Krottendorf zusammen. Umso erfreulicher, dass heuer mit insgesamt 325 Läuferinnen und Läufern bei den wieder sieben Terminen sogar um ein Viertel mehr Läufer als 2019 am Start waren.