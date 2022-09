Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein Pkw-Lenker am Donnerstagmittag auf der Autobahn A2, zwischen der Raststation Arnwiesen und der Abfahrt Sinabelkirchen in Richtung Wien, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Mittelleitschiene. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.