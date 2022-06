"Hast du weiße Socken für eine Taufe?", fragt eine Kundin am Montagmorgen im Geschäft von Ursula Wurm nach. Erst seit vergangenem Freitag hat sie geöffnet und verkauft in "Ursi's bunte Welt" in Pischelsdorf Baby- und Kindermode, Spielzeug und alles, was im Alltag mit Kindern sonst nicht fehlen darf. "Puh, das wird schwierig", antwortet Wurm auf die Frage. "Oder eine weiße Weste?", fragt die Kundin weiter. Ursula Wurm lacht und bleibt vor der Wand, die vom einen bis zum anderen Ende des Geschäfts, mit kunterbunten Kleidungsstücken voll gehängt ist, stehen.