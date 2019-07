Am Mittwochmorgen kam ein Pk auf der Teichalmstraße von der Straße ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war aber kein Fahrzeuglenker anzutreffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Juergen Fuchs

In den frühen Morgenstunden wurden am Mittowch gleich mehrere Feuerwehren im Almenland alarmiert: Nach einem Autounfall auf der Teichalmstraße soll eine Person eingeklemmt worden sein. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Fladnitz am Unfallort gab es Entwarnung. Es gab keinen Eingeklemmten. Tatsächlich war aber der Fahrzeuglenker überhaupt verschwunden.