Thannhausen, Miesenbach Pkw schlitterte über Böschung in Hühnerstall

In der Kurve einer steilen Straße kam ein Pkw-Lenker am Landscha (Gemeinde Thannhausen) von der Straße ab und schlitterte in einen Hühnerstall. Der Wagen wurde beschädigt, Lenker und Hühner zum Glück nicht verletzt. Unfall auch in Miesenbach.