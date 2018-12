Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grußbotschaft der Miesenbacher an die Versehrtenfussballer Kolumbiens © KK

Am Montagvormittag hielt es Stefan Heil nicht mehr aus: Er stellte das Video mit der Grußbotschaft an die Kolumbianer auf Facebook online. Der Sektionschef vom UFC Miesenbach machte damit die Botschaft der Fußballer des rund 700 Köpfe zählenden steirischen Dorfes an ihre Fußballerkollegen in der 8,1 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt Bogota öffentlich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.