Im Ausbildungszentrum in Laubegg werden künftige Rettungssanitäter ausgebildet. Rettungsdienste brauchen Nachwuchs.

In der Region

Eine Übungsgruppe in Laubegg mit Ausbildnerin Susanne Uhl © Fürhapter

Drei Wochen lang von Montag bis Freitag im Unterrichtsraum? Für die 22 Teilnehmer am Freiwilligenkurs des Roten Kreuzes ist das kein Problem. Mit viel Energie und Spaß an der Sache gehen sie an die Aufgaben heran. Teamarbeit ist dabei extrem wichtig. Die gut durchmischte Gruppe, die Teilnehmer sind zwischen 18 und 60 Jahre alt, lernten im ersten von insgesamt zwei Sommerkursen im Ausbildungszentrum Laubegg alles rund um Erste Hilfe und Sanitätstechnik. Altersobergrenze gibt es dafür keine.