Freunde des "Gerstensaftes" müssen jetzt ganz stark sein. Denn in Feldbach gingen im wahrsten Sinne des Wortes Hopfen und Malz verloren. Auf der L 201 sorgte ein ungewöhnlicher Grund für Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr: 80 Kisten voller Bier sind am Donnerstag in der Früh von einem Lkw gefallen. Der Großteil zu Bruch gegangen, Feierabendbier ade.

Was ist passiert? Die Bordwand eines Lkw dürfte sich aus ungeklärter Ursache geöffnet haben, wie die Polizei erklärt. Die Kisten sind verrutscht und aus dem Fahrzeug gefallen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mix aus zerbrochenen Glasflaschen und ausgeflossenem Bier säumte dann den Knoten Ost an der L 201 in Feldbach – und sorgte für Stau.

Diesmal kein Freibier

Die Polizei regelte den Verkehr, der Straßenerhaltungsdienst Land Steiermark räumte die Bierflaschen ein und reinigte die Straße. Das dauerte etwa eine Stunde. "Mit verlorenem Ladegut haben wir immer wieder zu tun, aber mit Bierkisten nicht so oft", erzählt ein Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes (Sted) – und das in aller Früh.

Manche erinnern sich nun vielleicht an einen ähnlichen Vorfall im November. Damals blieb ein Lkw hängen und 20 Tonnen Mineralwasser wurden verschenkt. Die Hoffnung auf "Freibier" ist jetzt aber gering: Diesmal wird es keine "Verschenkungsaktion" geben. Die restlichen Biere wurden eingesammelt und ordnungsgemäß abtransportiert, erklärt man bei der Sted.