Was braucht die Region?Eine Umfrage über die Zukunft der Südoststeiermark

Wie zufrieden sind die Menschen mit der Situation im Bezirk? Was braucht es in Zukunft? Die ÖVP befragt dazu die Südoststeirer.

Was braucht die Region?

Anton Gangl, Edith Felber und Franz Fartek von der ÖVP hoffen auf eine große Beteiligung bei der Umfrage der ÖVP © Verena Gangl

Das Telefon wird in nächster Zeit bei einigen Südoststeirern klingeln. Der Grund: Die ÖVP hat eine große Umfrage gestartet, bei der sie die Meinung der Südoststeirer einholen möchte. Wie zufrieden sind die Bewohner mit der Entwicklung der Region? Was braucht es in der Zukunft?

