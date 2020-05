Facebook

Markus und Christian brauchen dringend Ihre Hilfe © Fuchs Jürgen

Wo anfangen? In der Kindheit und Jugend, jener Zeit, als die Welt für Markus und Christian noch in Ordnung war? „Sie waren sehr quirlig, die beiden“, erinnert sich die Mutter der 28-jährigen Zwillinge – „und sind es noch immer.“ Heute allerdings sitzen beide im Rollstuhl und können über ihr Leben selbst nicht mehr sprechen. Wobei: Markus schafft es, mit der Nasenspitze Nachrichten aufs Handy zu tippen und zumindest so mit der Mutter zu kommunizieren.



Ja, früher. Da gingen die Brüder in die Hauptschule und fingen danach eine Koch-/Kellner-Lehre an. Markus machte den Mopedführerschein mit 16, bestand mit 17 den L 17-Führerschein auf Anhieb – Christian war viel mit Rad und Straßenbahn in der Stadt unterwegs.



Und keiner rechnete damit, dass anfangs kleine Aussetzer ein Zeichen für eine Krankheit sein könnten, die das Leben der beiden – und ihrer Mutter – innerhalb weniger Jahre komplett auf den Kopf stellen würde.