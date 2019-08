Kleine Zeitung +

Hartberg Neuer Eurospar eröffnet im Oktober in der Bahnhofstraße

Im Oktober soll der neue Eurospar-Markt am neuen Standort in der Bahnhofstraße in Hartberg eröffnet werden. Der Werkzeugfachmarkt "Let's do it" wird im März 2020 in die alten Supermarkt-Geschäftsflächen übersiedeln.