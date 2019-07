Künstlerin aus Judenburg„AlovelyArt“, die Frau fürs Feine

Facebook

Die 28-jährige Künstlerin lebt in Judenburg © kk

In Deutschland wird sie auf Messen erkannt, beim Einkaufen in Graz spontan angesprochen: Als „AlovelyArt“ verzaubert die 28-jährige Judenburgerin Julia Anna Auer mehr als 11.400 Follower auf der Fotoplattform Instagram. Die Mutter eines fünfjährigen Sohnes ist seit einigen Jahren selbstständige Künstlerin, mit ihrem Blog und auf sozialen Netzwerken generiert sie große Reichweiten. Eine Karriere als Künstlerin? Kein Lebensplan von Auer. Nach Absolvierung der Ortweinschule in Graz will sie Fahrzeugtechnik studieren, zuvor ist ihr Wunschberuf Rauchfangkehrerin. „Gezeichnet habe ich immer schon gerne. Eines Tages habe ich meinen Sohn porträtiert“, erzählt die Judenburgerin. Die täuschend realistische Zeichnung schlägt ein, erste Anfragen trudeln ein.