Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mikaela Shiffrin ist ein Fan von Obdach © Alfred Taucher

Einen noch nie dagewesenen Aufmarsch an Weltcup-Skiläuferinnen gab es diese Woche in Obdach: Angeführt von der weltbesten Rennläuferin, US-Superstar Mikaela Shiffrin, trainierten Athletinnen aus Kanada, Frankreich, Deutschland, Schweden und Österreich am Kalchberg. Auf drei Slalomkursen und weltcuptauglichen eisigen Pistenverhältnissen herrschte unter Trainingskoordinator Manfred Mühltahler Hochbetrieb und kam ein kräftiger Hauch von Weltcupatmosphäre auf. "Ein tolles Gefühl wieder da zu sein. Das ist eine sehr passende Trainingslocation, da kann man auf einer bestens präparierten Piste und einer optimalen Schneeoberfläche ein fokussiertes Training machen. Das war eine perfekte Vorbereitung für Zagreb”, hat Rekordslalom-Weltcupsiegerin Shiffrin am Ende mit Lob nicht gespart. Die Sportlerin hat für Montag bereits die nächste Trainingseinheit im steirischen Zirbenland angekündigt.