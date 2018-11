Facebook

Pater Severin verstarb am Allerseelentag © KK

Zu Gott heimgekehrt ist der frühere Prior-Administrator des Seckauer Klosters, Pater Severin Heinrich Schneider. Er verstarb am Vormittag des Allerseelentags im LKH Judenburg.



Geboren wurde Pater Severin am 22. Mai 1931 in Wien. Die Profess war im Jahr 1951, die Priesterweihe folgte 1956. Schneider schloss nicht nur das Theologiestudium in der Erzabtei Beuron ab, er studierte auch Germanistik und Philosophie an der Universität Graz. Abschluss 1968 mit dem Doktorat.



Schneider unterrichtete am Abteigymnasium Seckau Deutsch und Philosophie, von 1980 bis 1996 leitete er die Schule. Die klösterliche Gemeinschaft leitete er als Prior Administrator von 1997 bis 2000, zuvor diente er als Subprior und Prior.



Auf Reisen hatte er stets seinen Fotoapparat dabei. Zu seinen Bildern, er liebte die Natur und vor allem die Berge, fand er auch die passenden Worte. Er veröffentlichte auch Bücher, unter anderem „Jakobsweg – Lebensweg – Impressionen“.



„Sein vorbildhaftes Leben als Mönch war geprägt durch eine große Liebe und Treue zum Stundengebet sowie durch die Bereitschaft, in allem dem Wohl der Gemeinschaft zu dienen“, steht in der Parte geschrieben. Und: „Vielen Gottesdienstbesuchern und Freunden werden seine Herzlichkeit und Dankbarkeit in Erinnerung bleiben“.



Ab Freitagvormittag, 9. November, wird der Verstorbene in der Bischofskapelle aufgebahrt. Rosenkranzgebet ab 20 Uhr in der Basilika. Das Requiem wird für ihn am 10. November ab 14 Uhr in der Basilika Seckau gefeiert.



Anschließend wird der Verstorbene zu seiner letzten Ruhestätte am Ortsfriedhof geleitet.