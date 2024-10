In der Aula der Alten Universität in Graz fand vor Kurzem eine Ehrungszeremonie statt, bei der Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang 23 herausragende Persönlichkeiten aus der Steiermark würdigten. Die geehrten Personen erhielten Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark, ein Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich, eine Steirische Lebensrettungsmedaille sowie ein Bundesehrenzeichen für ihre besonderen Verdienste in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Gemeinwohl.