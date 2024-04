Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Mürztal?

In "BM kompakt" wollen wir unseren Lesern Neuigkeiten von Mariazell bis nach Pernegg liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

Gottfried Strauß und zwei Störche in der Brucker Innenstadt

30. April: Überrascht war Gottfried Strauß als er am Sonntag einen Spaziergang auf den Brucker Schlossberg unternahm. Schließlich entdeckte der Brucker zwei Störche auf einem Hausdach in der Herzog-Ernst-Gasse. „Ich habe zuerst nur mein Handy dabei gehabt. Also bin ich nach Hause und habe meine gute Kamera geholt“, sagt der Hobbyfotograf. Und Strauß hat Glück gehabt, die Störche waren noch da. „Ich habe ihnen eine Zeit lang zugeschaut. Das sind tolle Tiere und ein wunderbarer Schnappschuss ist mir auch gelungen“, freut sich Strauß.

Gottfried Strauß hat beim Spaziergang die Störche in Bruck entdeckt | Gottfried Strauß hat beim Spaziergang die Störche in Bruck entdeckt © KLZ / Martina Pachernegg, LR Gottfried Strauß

Prämierte Blasmusik in Aflenz-Kurort und Bruck

30. April: 34 steirische Blasmusikkapellen waren am Montag zu Gast in der Grazer Burg. Grund waren die außergewöhnlichen musikalischen Leistungen, die die Mitglieder der Kapellen in den vergangenen Jahren erbracht haben. In seiner Festansprache unterstrich Landeshauptmann Christopher Drexler: „Das Zusammenleben und das gesellschaftliche Leben in unserem Land wird begleitet und bereichert von der Blasmusik – wenn ich nur an die letzten Tage denke, ob beim Rechbergrennen oder beim Apfelblütenfest, überall ist die Blasmusik ein integrativer und wesentlicher Bestandteil, der allem, was in unserem Land geschieht, einen ganz besonderen Glanz verleiht. Dieses ehrenamtliche Engagement, die viele Zeit und die persönliche Energie, die investiert werden, sind alles andere als selbstverständlich.

Aus der Region erhielt der Musikverein Aflenz-Kurort um Obfrau Barbara Rechberger den „Blasmusik-Panther“. Der Blasmusik-Panther ist eine Auszeichnung des Landeshauptmanns für Musikkapellen, die bei Wertungsspielen besondere Leistungen erlangen. Das Blasorchester Stadt Bruck erhielt neben dem „Blasmusik-Panther“ auch die Robert-Stolz-Medaille. Bei der Robert-Stolz-Medaille handelt es sich um eine Auszeichnung, die an den Blasmusik-Panther gekoppelt ist. Sie stellt eine Zusatzauszeichnung für besonders exzellente Leistungen bei mehreren Wertungsspielen dar.

In der Breitenau sind Seifenkisten Trumpf

29. April: In der Werkstatt von Harald Ebner in der Breitenau steht etwas Besonderes: eine Seifenkiste. Der silberfarbene Lack schimmert bereits, obwohl einige Teile noch von Schraubzwingen zusammengehalten werden. Grund für die Seifenkiste im hinteren Teil der Tischlerwerkstatt ist das Seifenkistenrennen in der Strasseggersiedlung in der Breitenau. „Vor Jahren sind wir auf die Idee gekommen, das Rennen am 1. Mai zu veranstalten“, erklärt Ebner. Grund ist der Weckruf zum „Tag der Arbeit“ des Musikvereins. „An dem Tag sind eigentlich immer alle draußen. Da bietet es sich an, etwas gemeinsam zu machen – und es werden etliche Seifenkisten an den Start gehen“, sagt Ebner. Zwei Durchgänge werden also mit den Seifenkisten gefahren werden. „Es gibt sogar einen Wanderpokal für den Gewinner“, verrät der Tischler.

„Inteco“ gewinnt Tennis-Businesscup in Bruck

29. April: Im Rahmen des Saisoneröffnungsfests wurden auf der Murinsel der Businesscup und die One Shot Challenge ausgetragen. Zwölf Firmen aus der Region duellierten sich mit ihren 82 Spielerinnen und Spielern um den Sieg. Nach der Vorrunde qualifizierten sich die Teams von „Inteco“, Automobile Krois/Immobilien Pretterhofer, die Vitus Apotheke sowie MEWO Pulverbeschichtung für das Halbfinale. Dort behielt Inteco über die Vitus Apotheke mit 3:0 die Oberhand, Krois/Pretterhofer siegte gegen MEWO knapp mit 2:1. Im großen Finale feierte das Team von Thomas Holzgruber einen 3:0-Erfolg über Krois/Pretterhofer und holte damit nach zwei knappen Finalniederlagen endlich den Titel für das Brucker Traditionsunternehmen. Das Team der Kleinen Zeitung mit Kapitän Richard Brandstätter sowie Maria Rexeis, Andreas Prückler, Bernd Beutl, Alex Flegar und Mario Renn holte den achten Platz. Neben der Teilnahme in Bruck ist für die Zukunft wieder das Aufleben des traditionsreichen Businesscups in Graz geplant.

Bei der One Shot Challenge waren 68 Spieler am Start. Dabei wurde auf dem Center Court nur ein Punkt gespielt, der Sieger kam immer eine Runde weiter. Am Ende holte sich Konstantin Feiel den 200-Euro-Siegerscheck. Im Duell setzte sich dann der Schützling von Stefan Rettl gegen die amtierende Steirische Meisterin Jasmin Buchta dank eines platzierten Kickaufschlags durch.

Übrigens: Anfang Juni wird ein neuer Hardcourt errichtet und am 15. und 16. Juni wird in Bruck das Final Four der Damen und Herren ausgetragen.

Brucker Kinderparlament feiert zehnjähriges Jubiläum mit Ausstelllung

26. April: Seit zehn Jahren bietet Bruck gemeinsam mit der Organisation „beteiligung.st“ engagierten Kindern die Möglichkeit, ihre Stadt mitzugestalten. Wiederkehrende Themen in all diesen Jahren waren unter anderem Spielplätze, mehr Grün und Schatten in der Stadt, Maßnahmen gegen Raser, aber auch ein besseres Miteinander in der Stadt, sowie Engagement für soziale Projekte und Tierschutz. Diese Vielfalt soll nun im Jubiläumsjahr ab 14. Mai mit einem Fest und einer Ausstellung im Rathaushof gefeiert werden.

Neben Rückblicken über die vergangenen zehn Jahre haben sich die 21 aktuellen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusätzlich einiges überlegt, etwa ein Schätzspiel, einen Ideenbaum und ein Gemeinschaftsspiel. Ein weiterer langjähriger Partner der Stadt Bruck, Fratz Graz um Geschäftsführer Ernst Muhr, wird mit der Ausstellung „100+1 Ideen für kinder- und jugendfreundliche Städte und Gemeinden“ ebenfalls vertreten sein.

Auch ehemalige Mitglieder des Kinderparlaments sind eingeladen am Projekt teilzuhaben: Deshalb startet die Stadt Bruck einen Aufruf an ehemalige Mitglieder des Kinderparlaments, um sich mit Foto, Statement und Ideen, aber auch mit Anwesenheit und persönlichen Worten die Ausstellung mitzugestalten. Ehemalige Kinderparlamentarierinnen und -parlamentarier könne sich bei Harald Fladischer (+43(0)3862/890-4110, jugend@bruckmur.at) oder Eva Rosenkranz (+43(0)676/866 30 113, eva.rosenkranz@beteiligung.st) melden.

Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier mit den Mitgliedern des aktuellen Kinderparlaments © Stadt Bruck an der Mur

Steirische Leistungsmedaillen für Sportlerinnen und Sportler des Bezirks

25. April: Das Jahr 2023 war aus sportlicher Sicht für die Steiermark mehr als erfolgreich. Dutzende Athletinnen und Athleten konnten bei Staats-, Europa- und sogar Weltmeisterschaften starke Platzierungen erreichen und wurden nun dafür mit Leistungsmedaillen vom Land Steiermark gewürdigt.

Insgesamt konnten Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl und Vertreter der steirischen Sportdachverbänd 279 Medaillen in Gold, Silber und Bronze in der Aula der Alten Universität Graz verteilen – sechs davon an Sportlerinnen und Sporlter aus Bruck-Mürzzuschlag. So wurden die Rodler Michelle Diepold und Michael Scheikl, sowie die Bogenschützin Rosemarie Leitner mit einer Goldmedaille geehrt. Silber gab es für Georg Pichler (Rollstuhlrugby), Sophia Raab (Golf) und Sophie Taberhofer (Cheerleading).

„Auf unsere steirischen Athletinnen und Athleten und ihre herausragenden Leistungen können wir stolz sein. Sie alle sind Vorbilder, die uns zeigen, was mit Engagement, Disziplin und Leidenschaft möglich ist“, lobte Sportlandesrat Kornhäusl bei der Feier.

Benefizkonzert des Rotary Clubs Semmering-Region

25. April: Im Kunsthaus Mürzzuschlag ging kürzlich das diesjährige Benefizkonzert des Rotary Clubs Semmering-Region über die Bühne. Unter dem Titel „Frühling am Zauberberg“ gaben Monika Medek (Sopran), Karl Strohriegl (Klarinette) und Margit Fussi (Klavier) nicht nur Klassisches zum Besten: zusätzlich wurde nämlich zwei Werke des Komponisten Robert Werner nach Texten von Peter Rosegger uraufgeführt. Für den Rotary-Club stellt das Konzert, neben seiner Funktion als gesellschaftlicher Höhepunkt, eine wichtige Einnahmequelle dar, um die gemeinnützigen Ziele des Vereins in der Region zu verwirklichen.

Das Benefizkonzert des Rotary Club fand unter dem Titel „Frühling am Zauberberg“ statt © Hans Schrotthofer - Fotomuerz

TV-Expertin und Dancing-Stars-Finalistin Corinna Kamper gastiert am Gymnasium Kapfenberg

24. April: Der Absolventenverein des Kapfenberger Gymnasiums, Kalumni, lädt am Donnerstagabend zu einer besonderen Veranstaltung: Ab 19 Uhr gastiert Ex-Rennfahrerin und ORF-Motorsportexpertin Corinna Kamper beim „Talk im Gym“ in den Räumlichkeiten ihrer ehemaligen Schule. Die gebürtige Bruckerin ist neben ihrer Arbeit als Fernsehmoderatorin auch als Finalistin in der letzten Staffel von „Dancing Stars“ bekannt.

Willkommen sind bei der Veranstaltung alle, die sich mit der Schule verbunden fühlen und den Star des Abends hören und sehen wollen. Der Eintritt ist an diesem Abend frei, Spenden werden aber erbeten und kommen unterschiedlichen Projekten des Gymnasiums zugute.

Corinna Kamper, ORF-Motorsportexpertin, gastiert am Donnerstag am Gymnasium Kapfenberg © Juergen Hammerschmid

Bewegungsrevolution startet im Naturpark Mürzer Oberland

24. April: „Starten wir eine Revolution“ – dieser Aufruf hat nun auch den Naturpark Mürzer Oberland erlangt. Doch es ist damit kein politischer Umsturz gemeint, sondern die Initiative „Bewegungsrevolution“ des Gesundheitsfonds Steiermark und der Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion. Diese hat es sich zum Ziel gemacht, für mehr Bewegung im Alltag der Steirerinnen und Steirer zu sorgen, etwa beim Einkaufen, der Gartenarbeit oder beim Spielen mit Kindern.

Natürlich sind auch kleine Wanderungen damit gemeint. Im Naturpark Mürzer Oberland, der ebenfalls Teil dieser Initiative ist, sind die beiden Touren auf den Rabenstein und die Siebenwarte ausgewählt worden. Beide kombinieren dabei Bewegung und Kultur miteinander, erstere ist eine kleine Wanderung, die zweite Tour bietet einen entspannten Spaziergang.

Am Startpunkt der Wege befindet sich zudem eine Infotafel mit dem Stempelpass für alle Touren in der Steiermark. Werden fünf der neun angeführten Wander- oder Radtouren absolviert, kann an einem Gewinnspiel teilgenommen werden.

Die Bewegungsrevolution findet nun auch im Naturpark Mürzer Oberland statt © Andreas Steininger

Fast 100 Prozent wünschen andere Unterrichtszeiten

24. April: Eine praktische Einführung in gelebte Demokratie gab es kürzlich in der Mürzzuschlager Mittelschule. Seit längerer Zeit wünschen sich viele Schülerinnen und Schüler dieser Schule eine neue Beginnzeit des Unterrichts, die derzeit bei 7.30 Uhr liegt. Lukas Hadda, ein Schüler der 3a, und Lehrer Markus Steiner nahmen sich nun dieser Frage an. Es wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, Fahrpläne der Öffis wurden gecheckt, Tabellen und Unterschriftenlisten erstellt und Gespräche in allen Klassen angeboten.

Nahezu 100 Prozent aller Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an der Umfrage. Eine satte Dreiviertel-Mehrheit, exakt waren es 78,72 Prozent, wünscht sich neue Unterrichts- und Pausenzeiten. Nun sind Direktion, Lehrer und auch Eltern gefordert. Direktor Johann Schellnegger äußerte große Sympathie für das Engagement: „Wir werden dieses Schülerbegehren natürlich sehr ernst nehmen. Ich will es auch umsetzen. Das Engagement freut mich riesig. Starten wir gemeinsam ein Stück gelebter Demokratie in unserer Mittelschule!“

Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich zu fast 100 Prozent an der Umfrage © MS Mürzzuschlag

16 Pädagogen und die Waldpädagogik im Mixnitzer Kindergarten

23. April: Einen Einblick in das tägliche Tun gewährte der Waldpädagogische Kindergarten Mixnitz kürzlich 16 Pädagoginnen und Pädagogen aus der Steiermark. „Unter diesem Schwerpunkt ,Hier kann ich wachsen‘ wurden wir vom Land Steiermark ausgewählt, um für Pädagogen und Betreuer anderer Einrichtungen eine Fortbildung zu veranstalten“, erklärt Kindergartenleiterin Bettina Pircher. Die waldpädagogische Ausrichtung des Kindergartens stand klar im Vordergrund. „Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollen die Umgebung dem Kind anpassen. Wir leben ein offenes Konzept mit Werkstattcharakter, in dem Kinder die Welt erforschen sowie die Geheimnisse und den Zauber der alltäglichen Phänomene neu entdecken können“, sagt Pircher.

Eine Neuauflage der Fortbildung ist angedacht, aber erst im kommenden Jahr. „Es freut mich sehr, dass unser Konzept auf großes Interesse gestoßen ist. Wir waren sofort ausgebucht“, so Pircher.

Die Kinder vom Waldpädagogischen Kindergarten Mixnitz | Die Kinder vom Waldpädagogischen Kindergarten Mixnitz © Waldpädagogischer Kindergarten Mixnitz

Johannes Silberschneider liest Herms Fritz im Sublime in Aflenz

22. April: Im Herbst des Vorjahres war eine Lesung von Johannes Silberschneider im Sublime in Aflenz geplant gewesen. Aus terminlichen Gründen musste die Veranstaltung verschoben werden. Nun ist es aber so weit und der bekannte Schauspieler, der in Mautern aufgewachsen ist und noch immer einen starken Bezug zu seiner Heimat hat, liest am Donnerstag, dem 2. Mai, um 19 Uhr im Sublime in Aflenz aus Werken von Herms Fritz.

Möglich gemacht wurde die Lesung von der Trachtenbörse Aflenz, deren Reinerlös immer der Allgemeinheit zugutekommt. So wurden von den verantwortlichen Damen schon Projekte wie die Computerausstattung der Volksschule Aflenz, ein Klettergerüst für den Kindergarten, Holzliegen und Pendelschirme für das Freibad, die Neugestaltung des Schwimmbadbuffets sowie ein öffentlicher Defibrillator am Kasseckerplatzl in Aflenz finanziert.

Die Idee, Kultur zu schenken, wurde im Sommer 2023 geboren und Johannes Silberschneider erklärte sich bereit, dieses Vorhaben zu unterstützen. Trotz eines sehr engen Terminkalenders wurde nun ein Termin gefunden. Der Unkostenbeitrag für die Lesung am 2. Mai beträgt 10 Euro pro Person. Kartenbestellungen werden unter www.sublime.at entgegengenommen.

Johannes Silberschneider liest am 2. Mai im Sublime in Aflenz-Kurort © Johanna Birnbaum

Fünf Blasmusiker aus dem Bezirk mit Gold geehrt

22. April: 74 hervorragende steirische Blasmusikerinnen und Blasmusiker wurden vergangene Woche von Landeshauptmann Christopher Drexler gemeinsam mit Erich Riegler, Präsident des Österreichischen und Landesobmann des Steirischen Blasmusikverbandes, in der Aula der Alten Universität ausgezeichnet. Fünf der mit Gold ausgezeichneten Musikerinnen und Musiker gehören den Musikbezirken Bruck und Mürzzuschlag an. Tobias Kompöck vom Musikverein Graßnitz, Julia Zündel vom Musikverein Pogier sowie Nina Doppelreiter, Hanna Nothnagl und Christian Rinnhofer, alle drei vom Eisenbahner-Musikverein Mürzzuschlag, erhielten allesamt das Leistungsabzeichen in Gold.

Landeshauptmann Christopher Drexler gratulierte den erfolgreichen Musikerinnen und Musikern | Landeshauptmann Christopher Drexler gratulierte den erfolgreichen Musikerinnen und Musikern © Land Steiermark/Foto Fischer

Rotes Kreuz freute sich über 50 Blutspender in Thörl

22. April: Zu einer großen Blutspendeaktion wurde am Freitag, dem 19. April, in Thörl gerufen. Das Rote Kreuz freute sich über 50 Spenderinnen und Spender. Sogar einige „Neulinge“ waren dabei. Wie üblich mussten die Freiwilligen auch bei dieser Spendenaktion einen Fragebogen mit 40 Fragen ausfüllen, dann kam er Piecks in den Zeigefinger, um den Eisengehalt im Blut zu messen. 490 Milliliter Blut wurden dann abgenommen.

Erich Lenes (links) und seine Mitstreiter beim Blutspenden in Thörl © KLZ / Maria Troppacher

Benefizkonzert zweier junger Musiktalente

19. April: Am Donnerstag fand im Kammermusiksaal der Musikschule Bruck ein Benefizkonzert des „Soroptimist Clubs Bruck“ statt. Die hochtalentierte Kapfenberger Geigerin Jennifer Gheorghita spielte dabei die Violinsonate Nr. 3 von Johannes Brahms, Robert Schumanns Sonate Nr. 1 und das bekannte Werk „Aus der Heimat“ von Bedrich Smetana. Auf dem Klavier begleitet wurde sie von Mathias Schäffer.

Beide zählen zu den großen Talenten des Landes, vor allem Gheorghita hat sich in der Musikszene schon einen Namen gemacht. Die neunzehnjährige Geigerin studiert im zweiten Semester Violine in Augsburg. „Damit hat für mich ein neuer Lebensabschnitt begonnen“, erzählt die Geigerin. Seit dem fünften Lebensjahr spielt Jennifer Gheorghita Geige. Ob sie immer noch nervös ist? „Ja, Nervosität gehört für mich dazu, das ist einfach wie Vorfreude aufs Konzert.“ Der ebenfalls neunzehnjährige Schäffer absolviert dieses Jahr die Matura und beginnt im Herbst ein Musikstudium in Graz.

Der Reinerlös des Abends kommt sozialen Projekten zugute, etwa Sprachkursen für Asylantinnen. „Wir möchten allen Teilnehmerinnen der Kurse helfen, sich mit ihrem Umfeld zu verständigen“, sagt Sylvia Böss, die Präsidentin des Soroptimist Clubs Bruck.

Jennifer Gheorghita (Violine) mit Mathias Schäffer am Klavier © Maria Troppacher

Die Naturstube Putzgruber besteht seit 15 Jahren

Kürzlich feierte die Naturstube Putzgruber in Krieglach ihr 15-jähriges Bestehen. Seit Beginn wurde das Angebot vor allem im Gesundheitsbereich ständig erweitert. Auch der Standort wurde ausgebaut. Die Naturstube hat sich mittlerweile zum echten Gesundheitszentrum entwickelt und bietet Seminare, Tauschmärkte, Stammtische und jetzt sogar ein „English Café“ an. In Krieglach gibt es mit der Naturstube Putzgruber eine Möglichkeit, biologische und regionale Lebensmittel für eine bewusste Lebensform zu finden. Sabine Putzgruber-Bauer und ihr Team gehen motiviert und stets aufgeschlossen für Neues in die nächsten 15 Jahre.

Sabine Putzgruber-Bauer (links) mit ihrer Mitarbeiterin Michaela Loshaj, die seit Beginn dabei ist © Heike Dobrovolny

Ausgezeichnet: Acht kinder- und familienfreundliche Betriebe mehr im Bezirk

17. April: Zum zehnten Mal haben das Kinderbüro, die Lobby für Menschen bis 14 in Kooperation mit dem Land Steiermark, Steiermark Tourismus und der Wirtschaftskammer Steiermark das Gütesiegel „Kinder- und Familienfreundliche Gaststätte“ vergeben. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurden acht Betriebe ausgezeichnet. Zu den Prämierten zählen: das Restaurant Riegler in Bruck, das Hotel Drei Hasen in Mariazell, die Jufa-Hotels in Bruck, in der Veitsch, am Sigmundsberg, am Erlaufsee, das Restaurant Baumhaus im Waldpark Hochreiter und das Kinderhotel Appelhof in Neuberg.

Alle zwei Jahre erhalten Betriebe dieses Gütesiegel. Heuer waren es 85 Betriebe. Im Vorfeld werden die Betriebe überprüft. Zentral dabei ist, dass auch Kinder mitbestimmen können. Testfamilien, die den Gaststätten nicht bekannt sind, schauen sich die Betriebe genau an. Die Familien achten dabei auf Faktoren wie die Auswahl an Speisen und Getränken, Freundlichkeit des Personals, Spiel- und Unterhaltungsangebote und kindergerechte Ausstattung (Hochstühle, Wickelmöglichkeiten etc.).

Das Restaurant Riegler in Bruck | Das Restaurant Riegler in Bruck © KLZ / Martina Pachernegg

Blutspendeaktion in Thörl: Junge und neue Spender sind gefragt

16. April: Das Rote Kreuz ruft am Freitag, dem 19. April, von 16 bis 19 Uhr zum Blutspenden bei der Freiwilligen Feuerwehr auf. Neben Vereinen und treuen Spenderinnen und Spendern der letzten Jahre, bittet man insbesondere junge Menschen zur Spendenaktion zu kommen. „Da viele unserer Stammspenderinnen und -spender altersbedingt nicht mehr zum Blutspenden kommen dürfen, würden wir uns freuen wenn dieses Mal auch viele Jüngere kommen würden“, so Erich Lenes vom Roten Kreuz Thörl, der selbst regelmäßig an Blutspendenaktionen teilnimmt.

Am Freitag werden beim Roten Kreuz Thörl Blutspenden gesammelt © Rotes Kreuz Steiermark

Nach Erfolg bei Landesmeisterschafen: Kapfenberger Filmclub will zur Diagonale

15. April: Seit 1957 ist der Kapfenberger Filmclub ein Fixpunkt für Cineasten und Filmschaffende der Region. Auch im 66. Jahr konnte man bei den steirischen Landesmeisterschaften mit einigen Auszeichnungen auf sich aufmerksam machen. So konnte sich Bernhard Wohlfahrter mit „Glückstag“, einer Mischung aus Spielfilm und Dokumentation, den Landesmeistertitel sichern.

Der Film, der von einem Münchner Obdachlosen handelt, der sich durch das Sammeln von Dosen sein Leben finanziert, gewann zudem einen Sonderpreis in der Kategorie „Bester Darsteller“ und „Akkustische Gestaltung“. Auch Wohlfahrters zweiter Film „Heute mal nicht“ wurde mit Gold ausgezeichnet, weitere Erfolge gab es für Reinhold Wurm (Silber), Benno Buzzi (Silber, Bronze) und Herbert Tischhardt (Bronze).

„Unser Ziel ist es, bald bei der Diagonale vertreten zu sein“, blickt Obmann Günther Agath, anlässlich der Erfolge optimistisch in die Zukunft. Bereits in diesem Jahr sei man bei dem Grazer Filmfestival lobend erwähnt worden, „vielleicht gelingt es irgendwann sogar eine Außenstelle in Kapfenberg zu etablieren“, überlegt Agath.

Bis dahin wird man weiterhin jeden Dienstag einen Klubabend mit unterschiedlichen Themen in der Volksschule Redfeld veranstalten. Am 16. April gestaltet man etwa mit historischen und gegenwärtigen Aufnahmen (unter anderem mit einer Drohne)der Auftakt zu „2024 – Stadt Kapfenberg 100 Jahre“ statt.

Günther Agath, Obmann des Filmclub Kapfenberg, hofft in Zukunft auf der Diagonale vertreten zu sein © KLZ / Moritz Prettenhofer

Reliquie des Heiligen Antonius kommt in die Brucker Minoritenkirche

12. April: Am Sonntag findet in der Brucker Minoritenkirche ein besonderer Gottesdienst statt: Die österreichischen Mintoriten sind zu Besuch und haben einen „hohen Gast“ bei sich, nämlich eine Reliquie, also ein Erinnerungsstück, an den heiligen Antonius von Padua. Dieser italienische Heilige wird vor allem dann angerufen, wenn man irgendeinen Gegenstand verlegt oder verloren hat. In einem Wortgottesdienst wird ab 18 Uhr für das Leben und Vorbild dieses Heiligen gedankt. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgt Organist Herbert Handl.

Diese Reliquie des heiligen Antonius ist am Sonntag bei einer Messe in Bruck zu sehen © Facebook / Minoriten Österreich-schweiz

Diese Mürztaler Bigband begibt sich auf die Spuren der Beatles

12. April: Die Big Band AllM – kurz für Big Band Allerheiligen/Mürzhofen – besteht bereits seit den Neunzigern und hat auch in diesem Jahr einiges vor. Unter der Leitung von Joachim Hochörtler wurden die letzten Konzerte immer unter ein Motto gestellt, zum Beispiel „Austropop goes Jazz“. Diese Vorgehensweise verfolgt man weiter, heuer konnte der Posaunist Harald Matjaschitz vom SWR-Symphonieorchester Stuttgart als Solist und Leiter gewonnen werden.

Das nächste Konzert findet am 20. April um 19.30 in der Kulturhalle Allerheligen statt. Beim Motto orientiert man sich dieses Mal an einer der ganz großen Gruppen: „The Beatles meets Big Band“. Unter diesem Titel werden Klassiker der britischen Popband in verschiedenen Musikstilen neu arrangiert, etwa „Yesterday“ als Funk-Version, „Help“ als Samba, oder „Love Me Do“ als Jazzballade. Karten gibt es bei den Musikerinnen und Musikern sowie im Gasthof Turmwirt in Mürzhofen.

Die Big Band AllM spielt ein Konzert mit Hits der Beatles © KK

Im Sommer rasen die Seifenkisten durch den Wallfahrtsort

11. März: Für die letzten Tage des Sommers hat sich die Freiwillige Feuerwehr Mariazell eine besondere Veranstaltung überlegt: am 31. August lädt man Jung und Alt zu einem Seifenkistenrennen am Feldbauerweg ein. Für alle ab zehn Jahren bietet sich dort nicht nur ein rasantes Rennen, sonder auch die Möglichkeit sich beim Bau der Fahrzeuge kreativ auszutoben.

Um zugelassen zu werden müssen die Seifenkisten mindestens drei Räder, eine funktionierende und wirksame Bremse, sowie eine Öse vorne, um die Kiste beim Start hochziehen zu können, haben. Um brenzlige Situationen zu vermeiden, sollte die Bremse so beschaffen sein, dass ein gefahrloses Bremsen mit kurzem Bremsweg auf der Strecke möglich ist. Ansonsten haben die Schrauber und Bastler freie Hand und können bereits jetzt mit Anfertigung ihrer Rennfahrzeuge beginnen.

Ende August findet in Mariazell ein Seifenkistenrennen statt © Robert Cescutti

Erwin Wurm und Franz West im Kunsthaus Mürzzuschlag

11. April: Zwei Ausstellungen werden diesen Samstag, dem 13. April, im Kunsthaus Mürzzuschlag eröffnet. Im weitläufigen kunsthaus muerz sind unter dem großzügig gefassten Titel „art&function_performance“ Werke von mehr als 20 renommierten Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Es handelt sich um „Skulpturen mit Gebrauchsfunktion“, die Zugänge zum Thema sind sehr unterschiedlich. Unter anderem sind Werke von Anthony Akinbola, Franz West und Erwin Wurm zu sehen.

Gleich nebenan, in der Kunsthaus-Galerie, gibt‘s Malerei, Schmuck und Fotografie zum Thema „Aprés Ski“ zu sehen, und zwar von Felix Malnig, Haldis Scheicher und Roland Ferrigato. Weitere Werke zu diesem Thema bietet das Wintersportmuseum Mürzzuschlag. Diese Ausstellung wird am Samstag um 16.30 Uhr eröffnet, jene im Kunsthaus wie immer unmittelbar danach, um 17 Uhr. Alle Infos zu den Ausstellungen findet man unter www.kunsthausmuerz.at.

Halsschmuck von Haldis Scheicher in der Ausstellung „Aprés Ski“ © Roland Ferrigato

Als Belohnung für sportliche Leistung: 1900 Euro für Turnauer Skivereine

10. März: Die Bilanz zur vergangenen Skisaison der beiden Turnauer Wintersportvereine kann sich durchaus sehen lassen. Im Bezirkscup des Skibezirks Fünf konnte sich der WSV Turnau den Sieg in elf der insgesamt 22 Klassenwertungen sichern. Diese Dominanz drückt sich zudem in der Gesamtvereinswertung aus, die man in diesem Jahr mit Rekordvorsprung zum dritten Mal in Serie nach Turnau holte.

Auch der WSV Au/Turnau konnte drei Klassenwertungen für sich entscheiden. Als Anerkennung für diese sportlichen Leistungen erhalten nun beide Vereine eine Sondersubvention der Marktgemeinde Turnau. Während an den WSV Turnau 1.600 Euro ausgeschüttet wurden, wurde dem WSV Au ein Scheck im Wert von 300 Euro übergeben.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Wintersportvereine und gratulieren zu diesem großen Erfolg“, lobt Bürgermeister Stefan Hofer. Ohne die Unterstützung der Betreuerinnen und Betreuer, sowie jener der Angehörigen, wären diese Siege nicht möglich gewesen, weshalb Hofer ihnen einen besonderen Dank ausspricht. „GEnerell sind wir dankbar dafür, dass die Turnauer Jugend von unseren Vereinen so optimal betreut wird“, freut sich der Bürgermeister.

Die beiden Vereine erhielten je 1.600 bzw. 300 Euro von der Gemeinde © Julia Hirtner/gemeinde Turnau

Kartenvorverkauf für die Neuberger Kulturtage hat begonnen

10. März: Die heurigen Neuberger Kulturtage finden von 13. bis 28. Juli statt, großteils im Neuberger Münster, aber auch im Dormitorium des ehemaligen Stifts und in der Grünangerkirche. Das vielfältige Programm wurde auch heuer vom langjährigen und sehr bewährten Intendanten Stefan Vladar erstellt. Der 200. Geburtstag von Anton Bruckner ist heuer ebenso ein Thema wie gregorianische Musik und ein Liederabend mit Bo Skovhus. Der „Gregorianik im Stift“ ist auch ein Workshop gewidmet, dazu gibt es ein „Gesprächskonzert“ zum Thema „Musik im Münster“ und jede Menge Konzerte.

Diese Woche hat auch der Vorverkauf für die Neuberger Kulturtage begonnen. Karten erhält man über oeticket.com, bei den Ö-Ticket-Verkaufsstellen, in allen Raiffeisenkassen sowie unter Tel. 0900-9496096. Alle Informationen über das Programm erhält man im Internet unter www.neuberger-kulturtage.org.

Ehrung für Kapfenberger Rekordschwimmer und Weltmeister Gerhard Wieland

8. April: Gerhard Wieland ist ein lebendes Beispiel dafür, dass hohes Alter keine Hürde für sportliche Höchstleistungen sein muss. Erst im Februar konnte der Kapfenberger bei den Steirischen Masters-Meisterschaften mit einer Zeit von 30,78 Sekunden über 50 Meter Freistil einen neuen Weltrekord in der Altersklasse der 80- bis 84-Jährigen aufstellen. Damit aber noch nicht genug, denn kurz darauf räumte er auch bei den Schwimm-Masters-Weltmeisterschaften in Doha ordentlich ab.

Von Seiten der Stadt wurde Weltmeister Gerhard Wieland das Stadtsiegel verliehen © Stadt Kapfenberg

Insgesamt waren es drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille, die Wieland im Gepäck aus Qatar nach Kapfenberg mitbringen konnte. Für diese Leistungen wurde dem KSV-Schwimmer von Bürgermeister Fritz Kratzer und seinem Vize Matthäus Bachernegg im Rathaus das Stadtsiegel verliehen. Zudem wurde von Seiten des Nachwuchsmodells, im Sinne der Vorbildwirkung für den Kinder- und Jugendsport, ein Ausrüstungspaket an den mehrfachen Weltmeister übergeben.

Gerhard Wieland nahm das Stadtsiegel von Fritz Kratzer und Matthäus Bachernegg entgegen © Stadt Kapfenberg

Tafel Mürzzuschlag feiert zehnjähriges Jubiläum

8. April: Einen runden Geburtstag kann man im April in Mürzzuschlag feiern: Seit zehn Jahren gibt es dort nämlich die „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuz, wo sich bedürftige Personen Lebensmittel holen können, wenn das Geld nicht mehr reicht. Möglich machen das rund 27 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die jeden Samstag ab 18 Uhr bei der Ausgabestelle am DDr. Schachner-Platz da sind.

Insgesamt nehmen laut Tafel-Teamleiterin Renate Kandlbauer rund 160 bis 180 Personen das Hilfsangebot der Tafel in Anspruch. Diese kommen dabei nicht nur aus Mürzzuschlag, sondern aus der gesamten Umgebung vom Semmering bis Kindberg und der Veitsch.

Durch eine gute Vernetzung mit den lokalen Bäckereien und Lebensmittelläden, wirkt man bei der Tafel zudem der Verschwendung von Essen entgegen. Auch von Privatpersonen bekommt man immer wieder Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, sofern etwas übrig ist.

Das Team der Tafel Mürzzuschlag versorgt zwischen 160 und 180 Menschen © KK

Neuer Polizeikommandant in Bruck an der Mur

Bereits seit 37 Jahren ist Harald Bauernhofer Teil der steirischen Exekutive. „Über seine Laufbahn hinweg blieb er seinem Bezirk stets treu. Umso mehr freut es ihn, die Führung der Polizeiinspektion Bruck an der Mur zu übernehmen“, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark anlässlich der Bestellung des Chefinspektors zum Postenkommandanten.

Dazu ergänzt man die Laufbahn Bauernhofers: Langenwang und Krieglach zählten zu jenen Einsatzgebieten, in denen er in seiner beruflichen Laufbahn tätig war. Nun zählt der Rayon der Polizeiinspektion Bruck an der Mur ebenfalls dazu. Den ersten Schritt zum Polizeiberuf setzte er übrigens 1986, als er die Grundausbildung antrat.

Im Jahr 1993 folgte die Ausbildung zum dienstführenden Beamten. Während seiner letzten mehrjährigen Tätigkeit in Krieglach hatte er zuletzt die Funktion des stellvertretenden Inspektionskommandanten inne. Mit den Agenden in Bruck an der Mur ist er seit Dezember 2021 als Dienststellenkommandant betraut. Nun folgte die endgültige Versetzung und Übernahme der Funktion.

Bauernhofer und stv. Landespolizeidirektor Joachim © LPD Stmk/Gimpel

Pilgerstempel für Mariazell-Pilger gibt es seit 15 Jahren

3. April: Tausende Menschen aus vielen Ländern pilgern alljährlich nach Mariazell – zu Fuß, per Rad, Motorrad, Auto, Bus oder gar auf dem Pferderücken. In der Karwoche hat auch die Pilgersaison begonnen (nicht zu verwechseln mit der Wallfahrts-Saison, die später beginnt). Seit 15 Jahren bietet die bekannte Mariazeller Standlerin Hermine Butter einen Service für die Pilger in Form eines Pilgerstempels an. Dieser Stempel dient zur Erinnerung an den Besuch in Mariazell.

Dieser Pilgerstempel wird jährlich neu gestaltet, Motive sind die Gnadenmutter oder die Basilika in verschiedensten künstlerischen Ausformungen, aber auch ein Rosenkranz, die „Betenden Hände“ von Albrecht Dürer oder andere religiöse Symbole waren schon dabei. Dieser Stempel steht den Pilgerinnen und Pilgern während der Saison beim „Mariazeller Pilgerladen“ von Hermine Butter kostenlos zur Verfügung. Butter weiß als langjährige Pilgerbegleiterin, dass derartige Pilgerstempel, die es in vielen Wallfahrtsorten gibt, sehr begehrt sind.

Hermine Butter vor ihrem Pilgerladen bei der Basilika Mariazell © Fred Lindmoser

Sturmschäden: Sperren im Naturpark Mürzer Oberland

2. April: Die stürmischen Tage rund um Ostern haben auch im Naturpark Mürzer Oberland Schaden hinterlassen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren haben zwar rasch reagiert und bereits viel geleistet. Es wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen und alle Schäden beseitigt sind. So ist der Tirol Rundwanderweg wegen Windbruch und Steinschlaggefahr gesperrt und die Bundesstraßen Niederalpl, Frein und Lahnsattel sind aktuell wegen Windbruch gesperrt. Auch die „Falkenstein Klettersteiganlage“ und auch der Sportklettergarten sind aufgrund massiver Sturmschäden nach wie vor nicht zu betreten. Auch die Roßlochklamm ist geschlossen. Grund ist die extrem hohe Steinschlaggefahr.

Rosslochklamm ist gesperrt © Martina Pachernegg

Große Ostereiersuche in der Brucker Innenstadt

29. März: Bereits am Gründonnerstag herrschte in der Brucker Innenstadt Osterstimmung: Mit über 400 versteckten Ostereiern aus Holz lockte man gemeinsam mit Innofreight viele Kinder zur großen Ostereiersuche begrüßen. Zu finden waren die Mitbringsel des Osterhasen am Hauptplatz und in der Mittergasse.

Die glücklichen Entdecker konnten die gefundenen Eier anschließend am Vorplatz des ehemaligen Spielzeuggeschäfts gegen verschiedenste Ostergeschenke eintauschen. Der Andrang war dabei groß, die leuchtenden Kindergesichter an den Händen ihrer Eltern stauten sich geduldig in einer langen Schlange zurück bis zum Hauptplatz. Stadtrat Peter Schlagbauer und Gemeinderat Karl-Heinz Müller halfen den Mitarbeitern von Innofreight bei der Geschenkeausgabe und freuten sich über die vielen glücklichen Kinder.

Bundesministerin Susanne Raab zu Besuch im Mürztal

29. März: In Begleitung von Landtagsabgeordneter Cornelia Izzo und ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Franz Reithofer, stattete Bundesministerin Susanne Raab am Mittwoch dem Bezirk einen Besuch ab. Zuerst besichtigte die Ministerin das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) in St. Barbara und übergab Leiterin Sabine Ellmeier Malbücher und Kinderpuzzles für die Kleinsten. Nach einem informativen Meinungsaustausch mit Vertreterinnen der Frauenbewegung und der Wirtschaft ging es zur Werkstatt „Lebensart“ der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg weiter.

„Der Besuch bei der Lebenshilfe hat mich zutiefst beeindruckt, denn die Betreuerinnen und Betreuer gehen individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen ein”, so Susanne Raab. Weiter ging es in Kapfenberg zum Verein “Rettet das Kind”, dem auch eine Frauen- und Mädchenberatungsstelle angehört. Dort fand eine ausgiebige Diskussion mit den Bediensteten und der Polizei statt, bevor am Abend im Sporthotel Grabner eine erweiterte VP-Bezirksvorstandssitzung auf der Tagesordnung stand.

Bundesministerin Susanne Raab stattete unter anderem dem EKIZ in St. Barbara einen Besuch ab © Franz Reithofer

Drei namhafte Künstler stellen in der Galerie K aus

27. März: „Kontraste“ heißt die Ausstellung in der Galerie K in Kindberg – und der Titel könnte nicht besser gewählt sein. Von Aquarellen, Monotypien, Colorplex-Arbeiten und Ölbildern bis zu Metallwerken aus Stahl, Messing und Acrylglas in hoher Qualität und verschiedensten Ausdrucksformen präsentiert sich diese neue Kunstschau. Der Bogen spannt sich vom gemalten Hyperrealismus von Frank Peter Hofbauer über streng geometrische Werke von Bernd Hasler bis zu Messingreliefs, Stahlobjektbilder und Grafiken von Reinhard Eberl. Vom Realismus über die Pop-Art bis zur Objektkunst finden sich viele Felder der zeitgenössischen Kunst.

Bereits in der 1980er-Jahren arbeiteten die drei eng befreundeten Künstler an gemeinsamen Kunstprojekten und stellten oftmals gemeinsam aus. Von 1983 bis 1993 gründeten und leiteten sie gemeinsam zwei Galerien in Bruck und Kapfenberg und organisierten dort mehr als 70 Ausstellungen. Alle drei Künstler waren und sind auch international sehr aktiv. Bei der Eröffnung konnte die Kindberger Kulturreferentin Christine Holzer neben zahlreichen Gästen und Künstlerkollegen wie Martin Cremsner, Karl Kamper und Ruth Barg auch den Kindberger Bürgermeister Christian Sander und Vizebürgermeisterin Christine Seitinger begrüßen. Die Ausstellung ist bis 19. April zu den Öffnungszeiten zugänglich.

Von links: Reinhard Eberl, Christine Holzer, Bernd Hasler, Frank Peter Hofbauer © P. Ofenbacher