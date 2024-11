Eine Freundschaftsanfrage auf dem Social Media-Kanal Facebook war der Beginn einer großen Liebe.. „Genau am 15. Juni 2019 habe ich die Anfrage bekommen“, verrät uns die stolze Braut Yvonne Reich. Durch die gemeinsamen Hobbys – Schallplatten sammeln und kaufen sowie Computerspielen – spürten sie und Patrick Fruchs schnell eine tiefe Verbundenheit. In trauter Zweisamkeit hielt der Produktionsmitarbeiter „spontan zu Hause“ um die Hand seiner Auserwählten an.

Im engsten Familienkreis

Fünf Jahre später, am 31. Oktober 2024, besiegelten die beiden mit dem Ja-Wort nun den Bund fürs Leben. Geheiratet wurde am Standesamt in Leoben im Beisein der Familien, die bei der Zeremonie nicht fehlen durften. Anschließend wurde im Arkadenhof in Leoben das Brautpaar und deren Hochzeit gebührend gefeiert.

Die Hochzeitsreise wird das frisch gebackene Ehepaar im kommenden Jahr nach Dublin führen.

Hier geht’s zu den Brautpaaren aus dem Bezirk Leoben!