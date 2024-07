Kennengelernt haben sich Mario Pernsteiner und seine Hermine bereits vor acht Jahren beim Brucker Stadtfest. „Es war wirklich Schicksal“, erzählt der Bräutigam. Hermine war mit einer weststeirischen Frauenrunde unterwegs, die auch das Brucker Stadtfest besuchten. Durch ein Missgeschick stolperte sie über die Füße ihres Liebsten – da hat es schon geknistert. Die beiden blieben in Kontakt und so begann das „Liebesmärchen“.

Heiratsantrag zu Weihnachten

In der stillsten Zeit des Jahres, am Heiligen Abend 2023, überraschte Mario seine Zukünftige mit einem Heiratsantrag, den Hermine mit Freude annahm.

Am 13. Juli war es nun soweit und das Brautpaar gab sich am Standesamt in Trofaiach das „Ja“-Wort. Ein ehemaliger Arbeitskollege, Fotograf und Freund des Bräutigams machte die Fotos und hielt so die schönsten Stunden des Paares für die Ewigkeit fest. Gefeiert wurde in kleinem Rahmen mit Familie und Freunden am Trabochersee bei der Seeschenke. Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Lederhosen Peter und so wurde bis in die späten Nachtstunden ausgiebig gefeiert.

Flittern in Dalmatien

Eine der Vorlieben des frischvermählten Paares ist das Reisen. Die beiden verbringen ihre Freizeit gerne mit Campingurlauben oder Städtereisen. Aber auch der Süden lockt hin und wieder, darum wird im sonnigen Dalmatien geflittert.

