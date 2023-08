Nach zwei Raubüberfällen auf Grazer Trafiken hat die Polizei ein Video und Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Am Mittwoch gab es einen Überfall auf eine Trafik in der Grazer Mariatrosterstraße, knapp 24 Stunden später wurde wieder wurde eine Trafik überfallen - laut Landespolizeidirektion in der St. Veiter Straße. Verletzt wurde dabei niemand, eine Fahndung mit Hubschrauber, diversen Streifen und Unterstützung der Cobra sorgte am Donnerstag für Aufsehen. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Überfall in Mariatrost: Suche mit Foto und Video

Zum Überfall in Mariatrost hat am Freitag die Veröffentlichung eines Lichtbildes und eines Überwachungsvideos angeordnet. Der unbekannte Täter hatte gegen 18 Uhr eine Trafik in der Mariatroster Straße überfallen und dabei zunächst er die Aufgabe eines Wettscheines vorgetäuscht. Als eine Angestellte mit dem Einlesen des Wettscheines beschäftigt war, legte der Täter einen Kunststoffbeutel auf das Verkaufspult und richtete eine Pistole auf die Angestellte. Mit den Worten (vermutlich steirischer Dialekt) „Ich will das Geld haben!“ nötigte er das Opfer zur Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte rief nach ihrem im Büro befindlichen Chef. Dabei wiederholte der Täter seine Forderung auch in Richtung des Trafikbetreibers. Nach einer weiteren Wortmeldung wollte der Täter in der Folge das Geschäft verlassen. Abrupt drehte er jedoch nochmals um und ging auf beide Opfer zu. Dabei wiederholte er nochmals und eindringlich seine Forderung. Anschließend verließ er die Trafik ohne Beute und flüchtete zu Fuß in Richtung stadtauswärts. Die beiden Opfer blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Das Video aus der Überwachungskamera, auch veröffentlicht auf polizei.gv.at:

Weitere Tatzusammenhänge vermutet

Raubermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Täter für weitere Raubdelikte, begangen am 2. August 2023 in Preding bei Weiz (Steiermark) und in der Nacht auf 10. August 2023 in Kemeten, Bezirk Oberwart (Burgenland), verantwortlich sein.

Erneuter Raubüberfall am Donnerstag in Graz-Andritz

Der Täter betrat gegen 17.40 Uhr die Trafik, kaufte einige Rubellose und verließ das Geschäft. Kurze Zeit darauf kam er in den Verkaufsraum retour, nahm wieder einige Rubellose und wollte diese bezahlen. Beim Bezahlen forderte er die Angestellte mit den Worten „Gib mir das Geld, das ist ein Überfall“ zur Herausgabe von Bargeld auf. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog der Täter eine Pistole und richtete sie auf das Opfer. Die geschockte Angestellte versuchte mit ihrem Mobiltelefon die Polizei zu verständigen. Der Täter entriss dem Opfer ihr Handy und flüchtete.