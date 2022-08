Seit Oktober 2021 gibt es nun bei Google Maps auch in Graz – als eine der letzten Städte in ganz Europa – die Funktion, sich den Weg zu einem bestimmten Ziel auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzeigen zu lassen. Im Dreijahresrhythmus, wie für Kleinstädte wie Graz üblich, wurden nun neue Satellitenbilder vom Unternehmen Google seit 2019 aufgenommen. Es scheint allerdings, als wäre dies erst für einen Teil der Stadt passiert, wie man auch am Übergang der Farbe der Grünflächen erkennen kann.