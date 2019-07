Facebook

Johanna Müller-Frey © Linni

Frau Müller-Frey, die von Ihnen veranstalteten Sommerserenaden finden heuer zum 13. Mal statt. In diesem Jahr bekommen die Besucher „Don Giovanni con gusto“ – eine Bearbeitung des Mozart-Klassikers – serviert. Was erwartet das Publikum am Rosenhain?

Johanna Müller-Frey: Auch in diesem Jahr setzen wir wieder auf eine gelungene Kombination aus privatem Rahmen, dem wunderschönen Flair des sommerlichen Gartens, einem klassischen Stück und ausgezeichneter kulinarischer Begleitung, die immer von meinem Mann geplant und zubereitet wird. Dieses Gesamtpaket macht den Leuten Spaß.