Die Erzählungen, die in sozialen Medien geteilt werden, klingen teils abenteuerlich. Gruppen von Jugendlichen stellen sich rund um den Andritzer Hauptplatz Passanten in den Weg, beschimpfen Leute oder bedrohen sie verbal, es kommt zu Vandalismus- und Spuckattacken, in Stiegenhäusern werde uriniert, Drogen würden konsumiert, in einem Fall soll sogar ein Messer im Spiel gewesen sein.

Einer Gruppe ist nun der Kragen geplatzt, sie richtet als „Interessengemeinschaft der Andritzer und Gewerbetreibenden“ eine Online-Petition an die Stadt Graz. Die Forderung: mehr Polizei, mehr Ordnungswache und „Null-Toleranz gegenüber Störungen der öffentlichen Ordnung“.

Andritzer schildern ihre Erfahrungen mit manchen Jugendlichen am Hauptplatz

„Ich bin Vater einer Tochter, die beim Vorbeigehen von Jugendlichen angespuckt wurde – ohne jeden Anlass“, schreibt ein Andritzer an die Kleine Zeitung. „Solche Erlebnisse hinterlassen Spuren und verändern das Sicherheitsgefühl nachhaltig.“ Eine weitere Andritzerin berichtet ebenfalls über negatives Verhalten Jugendlicher: Sie „laufen durch Geschäfte, verhalten sich laut und respektlos, beschädigen Mobiliar, werfen Dosen und Flaschen achtlos auf den Boden und rauchen in Bereichen, in denen dies nicht erlaubt ist.“

Von „Jugendexzessen“ und gar „Bandenkriminalität“ ist in sozialen Medien die Rede. Mit solchen Begriffen kann man bei der Polizei aber nichts anfangen: „Ja, es gab Vorfälle wie Sachbeschädigungen. Wir können aber keinen Anstieg an Anzeigen oder Delikten feststellen“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun. Der kolportierte Vorfall mit einem Messer am Andritzer Hauptplatz findet sich in den Polizeiakten nicht, auch nichts zu Drogendeals: „Das sind Falschmeldungen.“

Messerattacke, Drogendeals? „Das sind Falschmeldungen“

Yorgun betont, dass die Polizei „die Sorgen der Leute aber natürlich ernst nimmt. Wir sind mit den Geschäftsleuten in Kontakt und haben die Präsenz vor Ort erhöht.“

Das begrüßt die Stadtpolitik. Man werde auch mit der Ordnungswache präsent sein, „in Abstimmung mit der Polizei“, wie es aus dem Amt von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) heißt. Jugendstadträtin Claudia Unger (ÖVP) wünscht sich einen runden Tisch mit allen Beteiligten, betont aber: „Wenn kriminelle Handlungen gesetzt werden, braucht es polizeiliche Maßnahmen – wir versuchen mit der mobilen Jugendarbeit zur Lösung des Problems beizutragen.“

Die Mobile Jugendarbeit setzt nun einen Schwerpunkt auf Andritz

Die Moja – mobile Jugendarbeit – ist nun verstärkt in Andritz aktiv. „Es gibt immer ein, zwei Jugendliche, die einen Radau machen“, sagt Moja-Teamleiterin Marlene Jaku. Was aktuell aber passiere, sei, „dass viele Jugendliche pauschal beschuldigt werden“. Die Sicht derer, mit denen die Moja in Kontakt war, schaut genau umgekehrt aus: „Ein paar Erwachsene, die einen riesigen Tamtam machen.“ So würden es Jugendliche wahrnehmen. Aber, so Jaku, verharmlosen will man bestätigte Vorfälle nichts: „Wenn Dinge wie das Anspucken passieren, dann sollte man das unbedingt anzeigen.“

Auch im Jugendzentrum in Andritz ist das derzeit das große Thema. „Wir sind hier die erste Anlaufstelle für Jugendliche, ein erweitertes Wohnzimmer“, sagt Leiterin Michelle Kammerhofer. Tatsächlich gab es in der Vorwoche die Anrainer-Beschwerde, dass in einem Stiegenhaus uriniert wurde. „Wir haben das am nächsten Tag auf eigene Kosten gereinigt“, so Kammerhofer. Obwohl gar nicht klar war, wer der Verursacher war. Die Stimmung erlebt sie als aufgeheizt: „Wir haben keinen Außenbereich beim Juz, sobald Jugendliche am Gehsteig stehen, werden sie gegen ihren Willen von Erwachsenen gefilmt und fotografiert. Das macht natürlich etwas mit ihnen.“

Die Grundsatzfrage sei, so Kammerhofer: „Wie begegnen wir uns gegenseitig?“ Momentan scheint alles auf Eskalation gebürstet. Das in den Griff zu bekommen, ist nun Aufgabe der Polizei, der Jugendarbeit und der Politik.