Es erinnert ein wenig an die Situation in Reininghaus vor drei Jahren. Dort tauchte plötzlich eine Gruppe an Jugendlichen auf, die sich den neuen Stadtteil als Treffpunkt auserkoren hatte, und durch ihr Benehmen und Verhalten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner massiv verärgert hatte. Leute wurden auf offener Straße beschimpft, das öffentliche WC komplett zerstört und anderes mehr.

Rund um den Andritzer Hauptplatz ist ein ähnliches Phänomen zu beobachten. Andritzer erzählen, dass sich Gruppen von Jugendlichen Passanten in den Weg stellen, Leute beschimpfen oder verbal bedrohen, es kommt zu Vandalismus- und Spuckattacken, in offene Stiegenhäuser werde uriniert, in einem Fall soll sogar ein Messer im Spiel gewesen sein. Eine Gruppe von Andritzern ist nun der Kragen geplatzt, sie richtet als „Interessengemeinschaft der Andritzer und Gewerbetreibenden“ eine Online-Petition an die Stadt Graz.

„Meine Tochter wurde beim Vorbeigehen von Jugendlichen angespuckt“

„Ich bin Vater einer Tochter, die beim Vorbeigehen von Jugendlichen angespuckt wurde – ohne jeden Anlass“, schreibt einer an die Kleine Zeitung, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen will. „Für meine Tochter war das nicht nur respektlos, sondern schlicht demütigend. Solche Erlebnisse hinterlassen Spuren und verändern das Sicherheitsgefühl nachhaltig.“

Eine weitere Andritzerin berichtet von einer Gruppe von Jugendlichen, die sich immer wieder rund um den Andritzer Hauptplatz aufhält, und einem gestohlenen Fahrrad. „Als ich die Jugendlichen darauf ansprach, wurde ich von ihnen umzingelt und bedroht.“ Darüberhinaus ist es das Verhalten dieser Jugendlichen, das bei vielen für ein Unsicherheitsgefühl sorgt: Sie „laufen durch Geschäfte, verhalten sich laut und respektlos, beschädigen teilweise Mobiliar, werfen Dosen und Flaschen achtlos auf den Boden und rauchen in Bereichen, in denen dies nicht erlaubt ist. Versuche, sie anzusprechen, enden meist mit Beschimpfungen oder damit, dass sie flüchten.“

„Verharmlosung“ oder „Übertreibung“: Debatte unter Andritzern

In der Facebook-Gruppe „Andritz Express“ werden solche und andere Erfahrungen geteilt. Vieles davon scheint strafrechtlich nicht relevant, erzeugt aber eine massive Verunsicherung bei manchen. Wenngleich in dieser Gruppe, wo auch von „Jugendexzessen“ und „Bandenkriminalität“ die Rede ist, auch Leute eine „Übertreibung“ der Situation sehen und sich dann dem Vorwurf der „Verharmlosung“ ausgesetzt sehen. Bei diesen Debatten geht unter den Andritzern selbst mitunter rau zu.

Die Polizei äußerste sich vergangene Woche zurückhaltend. Nein, in Andritz habe man „in letzter Zeit keine Konzentration von Straftaten festgestellt“, sagte Sprecher Fritz Grudnig. Einzelne Vorfälle rund um den Andritzer Hauptplatz gäbe es aber sehr wohl, etwa eine Anzeige vom 14. März, wo ein Messer im Spiel war. Deshalb fordern die Initiatoren der Online-Petition mehr Präsenz, sowohl von der Polizei, als auch von der städtischen Ordnungswache. Weiters wird gefordert: „Null-Toleranz gegenüber Störungen der öffentlichen Ordnung – dazu zählen Belästigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen und Vermüllung.“ Die Petition haben bislang bis Sonntagmittag 79 Personen unterstützt, davon 64 aus Andritz.

In Reininghaus hat sich damals die Lage nach einigen Wochen wieder beruhigt. Was geholfen hat? Polizeipräsenz, Jugendarbeit und neue Angebote für ein „friedliches Miteinander“.