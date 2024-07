Ein Weltrekord wurde letzten Donnerstag in den Sofiensälen in Wien aufgestellt: 27.543 Käsekrainer wurden zu einer 3,652 km langen Wurstkette verbunden und somit der bestehende Rekord von 3,543 km gebrochen. Das Weltrekord-Team bestand aus Lebensmittelexperten, Lehrlingen der Fleischverarbeitung, Studenten, erfahrenen Fleischern, Promis wie Toni Polster und Silvia Schneider, Vertretern der Metzgerei Maier und von US-Versandriese Amazon: Letzterer zieht die Rekord-Aktion nämlich groß auf, um auf seine Aktionstage hinzuweisen.

© Maximilian Lottmann

Da man mehr als 27.500 Würste nicht so schnell aufessen kann, werden sie jetzt verteilt. 10.000 davon gehen an einen guten Zweck, so profitiert etwa die „Team Österreich Tafel“ auch in Graz – am Samstag wurden in der Großmarktstraße 8 bei einer Grillaktion 500 kostenlose Würstel verteilt, dazu gab für die Einrichtung des Roten Kreuzes eine Geldspende von 5.000 Euro.

Gratis Würstel für Mitglieder

Am Dienstag und Mittwoch sollen nun noch mehr Menschen in Graz in den Genuss der Weltrekord-Würste kommen. Morgen von 17.30 bis 19.30 Uhr verteilt Influencerin Billie Steirisch am Standl 5 Würstl an alle Prime-Mitglieder, auch eine vegane Variante wird angeboten. Beide Tage über wird die Würstel-Aktion österreichweit an ausgewählten Ständen durchführt (als prominente Würstelbrater sind auch Silvia Schneider, Toni Polster, Satansbratan und Sonnenscheincatering dabei), in Graz ist neben dem Standl 5 auch Belly‘s Teil der Aktion – jeweils zu den Öffnungszeiten, nur für Prime-Mitglieder und solange der Vorrat reicht.