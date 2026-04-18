„Seit wir bei vier Müllinseln Videokameras installiert haben, ist es viel besser geworden, überhaupt kein Vergleich zu vorher“, erläutert Thomas Steibl (Liste WIR), Obmann des Umweltausschusses von Rottenmann. Früher musste die Gemeinde regelmäßig Tonnen von unvorschriftsmäßig neben Papier-, Glas- oder Plastikcontainern entsorgten Müll abtransportieren lassen.

„Unglaublich, was da alles dabei war. Teilweise hat das wie eine Sperrmüllansammlung ausgeschaut. Sogar Waschmaschinen und Kühlschränke sind abgestellt worden“, erinnert sich Steibl. „Es hat einen Fall gegeben, da konnte ein Papiercontainer nicht aufgehoben werden, weil er voll mit Bauschutt war“, ergänzt Bürgermeister Günter Gangl (ÖVP). Was Steibl am meisten geärgert hat: „Dass die zusätzlichen Kosten für den Abtransport der unerlaubt abgelagerten Gegenstände erst recht wieder die Einwohner von Rottenmann zu tragen hatten. Zusätzliche Entsorgungen kosten einfach zu viel.“

Erst Strafen halfen

Vor etwas mehr als einem Jahr wurden die ersten Kameras aufgestellt, seither hat sich das Erscheinungsbild bei den überwachten Müllinseln schlagartig gebessert. Das liegt auch daran, dass Strafen ausgesprochen werden. „Wir leiten entsprechende Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras an die Bezirkshauptmannschaft weiter. Von dort ergeht dann eine Anonymverfügung an die Verursacher", weiß Gangl.

Siebzig Euro, hundert Euro oder mehr koste es beispielsweise jetzt, wenn jemand eine Schachtel mit Papier neben die Container hinstellt oder Säcke mit Abfall oder Schutt entsorgt. „Sind die Container voll, muss man warten, bis sie entleert werden. Das geschieht einmal pro Woche. Zusätzlich haben wir mit der Firma FCC, früher A.S.A., ein Entsorgungsunternehmen im Ort, wo jeder Rottenmanner Haushalt von Montag bis Freitag bis zu 300 Kilogramm Sperrmüll hinbringen kann. Daher ist ein unerlaubtes Entsorgen völlig unverständlich“, so das Ortsoberhaupt.

Weitere Kameras kommen

Vier Systeme mit je mindestens zwei Überwachungskameras gibt es derzeit bereits bei den öffentlichen Müllinseln in St. Georgen, beim Sparmarkt, beim LKH und bei der Feuerwehr. Nach Wortmeldungen von Franz Gross (SPÖ) und Johann Ploder (KPÖ) in der letzten Gemeinderatssitzung, dass es vermehrt zu unerlaubten Entsorgungen komme, werden in den kommenden Wochen auch beim Volkshaus, beim Umspannwerk nahe Hofer und Billa sowie in Bruckmühl welche installiert. Um die 4000 Euro kostet eine Kamera samt Installationen und Datenübertragung, 72 Stunden dürfen die Daten gespeichert werden.

Kameras finanzieren sich selbst

„Die Kosten für die Kameras haben wir bald einmal herinnen. Da kommt durch die Strafen einiges zusammen“, erklärt Steibl. Er zeigt Bilder, die den erschreckenden Zustand einer Müllinsel vor der Kamerainstallation zeigen. Ein gemeinsamer Lokalaugenschein Mitte dieser Woche zeigt ein ganz anderes Bild. „Kein Fuzerl am Boden, obwohl ein LKW der Städtischen Betriebe erst immer am Freitag zum Nachschauen durchfährt“, freut sich der Umweltausschuss-Obmann. Die Kamera-Überwachung betrifft nur die öffentlichen Müllinseln entlang der Durchzugsstraße. „Bei den Inseln in den Siedlungen gibt es keine Probleme, weil dort die Bewohner selbst schauen.“