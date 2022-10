NORA TÖDTLING-MUSENBICHLER, Caritasdirektorin

"Wir haben in vielen Bereichen noch Aufholbedarf"

Nora Tödling-Musenbichler ist steirische Caritas- direktorin © Verena Pöschl

Das Zweite Vatikanische Konzil war durchdrungen von Aufbruch und Erneuerung. Aktive Mitgestaltung am Reich Gottes, Liturgie, die nicht nur in der Sprache, sondern auch im Tun verständlich wurde und eine Kirche, die sich an den Sorgen und Nöten der Menschen orientiert, blieben als große Errungenschaften.